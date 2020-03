SiMの映像作品がバンドのYouTube公式チャンネルにて期間限定で公開された。

公開されたのは2014年6月発売のDVD「10 YEARS」Disc 1に収められたライブ映像「LiVE at STUDIO COAST」とDisc 2収録のドキュメンタリー映像「"10 YEARS" THE HiSTORY of SiM」、2016年5月発売の東京・日本武道館公演をノーカットで収録したライブBlu-ray / DVD「WHO SAYS WE CAN'T」、そして2017年4月発売の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収めたライブBlu-ray / DVD「DEAD MAN WALKiNG -LiVE at YOKOHAMA ARENA-」の4本。総計時間は約8時間におよぶ。