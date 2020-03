エミネム「Godzilla」のMV公開、ジュース・ワールドに追悼捧げる

エミネムが最新アルバム『Music To Be Murdered By』から「Godzilla」のミュージックビデオを公開。今は亡きコラボ相手、ジュース・ワールドに追悼を捧げている。



去る2月26日、自身のSNSに#godzillachallengeというハッシュタグを付け、”超高速ラップ”を披露した動画をアップしたエミネム。「ゴジラチャレンジの始まりだ。挑戦するのは誰だ?リポストしてくれ。俺が気に入ったヤツには賞品をやるよ」と、”超高速ラップ”への挑戦を呼び掛けたことがきっかけで、今では”ゴジラチャレンジ”というムーヴメントとしてSNS上で盛り上がりを見せている「Godzilla」。



この曲の共演者で昨年12月に21歳の若さで急逝したラッパー、ジュース・ワールドが、自身の代表曲「Lucid Dreams」でブレイクした際に大きな役割を果たしたヒップホップ系映像メディア、Lyrical Lemonadeの創設者であり人気映像クリエイターであるコール・ベネットを監督に迎えたこのビデオ、ミニゴジラが登場したり、エミネムがレゴブロックを大量に吐き出したり、エミネムのクローンが何人も登場したり、たくさんのナイフが宙に浮いていたりと数多くの作品を手掛けているベネット監督ならではのCGを駆使したユニークな映像が印象的だ。



さらに、ボクシングの元世界チャンピオンであるマイク・タイソンや、エミネムの盟友であるプロデューサー、ドクター・ドレーがカメオ出演していることや、ビデオの最後半で今は亡きジュース・ワールド本人が生前に残した音声メッセージと映像が流れ、ジュース・ワールドへの追悼の言葉で締めくくられている事も大きな話題となっている。



■ジュースワールドのメッセージ



皆にとって良い1日であることを願っている。皆が意義のあること成し遂げることを願っている。意義のあることが何も出来なかったとしても、落ち込まず明日や次の日に意義のあることを達成することを目指せばいい。もし君が困難に直面していたら、君がそれに打ち勝つことを願っているし、打ち勝てるよう祈っている。その困難が何であっても君がそれに打ち勝つ力を持っていると、俺は知っている。



”I hope everybodys having a good day. I hope everybody accomplished something significant. Even if you didnt accomplish anything significant, dont be discouraged. Just aim to accomplish something significant tomorrow, and the next day, and so on. If anybodys going through anything, I hope and I pray that you get through it, and just know that you do have the strength to get through whatever the f**k youre going through, no matter what it is.”









<リリース情報>



アルバム情報

Eminem

『Music To Be Murdered By』

デジタル:配信中

日本盤CD:発売中

税抜:2,500円(税込:2,750円)



【収録曲】

01. Premonition (Intro)

02. Unaccommodating feat. Young M.A

03. You Gon Learn feat. Royce Da 59” & White Gold

04. Alfred (Interlude)

05. Those Kinda Nights feat. Ed Sheeran

06. In Too Deep

07. Godzilla feat. Juice WRLD

08. Darkness

09. Leaving Heaven feat. Skylar Grey

10. Yah Yah feat. Royce Da 59”, Black Thought, Q-Tip & Denaun

11. Stepdad (Intro)

12. Stepdad

13. Marsh

14. Never Love Again

15. Little Engine

16. Lock It Up feat. Anderson .Paak

17. Farewell

18. No Regrets feat. Don Toliver

19. I Will feat. KXNG Crooked, Royce Da 59” & Joell Ortiz

20. Alfred (Outro)