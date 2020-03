新型コロナウイルスの感染拡大により、ヨーロッパ各国のリーグ戦にも大きな影響が出ている。イタリアではセリエAの試合が延期となり、スペインやフランスなどでは無観客試合の開催が決まった。

欧州で最も多い1万人以上の感染者が出ているイタリアでは、政府が9日に全てのスポーツイベントを少なくとも4月3日まで中止すると発表。セリエAも延期が決まったが、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグに出場しているセリエAのクラブはUEFA(欧州サッカー連盟)の決定に沿って試合を行うという。

感染者1000人を超えたスペイン、ドイツ、フランスでは無観客試合が実施される。リーガ・エスパニョーラは10日に1部と2部の全試合を少なくとも今後2週間にわたって無観客で行うことを発表。フランス・プロリーグ機構(LFP)も同日に1部と2部の全試合を4月15日まで無観客で開催すると発表した。ドイツは感染者が多いノルトライン・ヴェストファーレン州を中心に一部の試合が無観客となっている。

約400人の感染者にとどまっているイギリスでは、試合前の握手禁止の措置が取られているだけで、無観客試合に関する議論もあるが、通常どおり開催されている。その一方で、チャンピオンズリーグ(CL)やヨーロッパリーグ(EL)では、チェルシーやマンチェスター・Uなどがアウェイで無観客試合を戦うことが決まっている。

※試合情報は3月10日時点のもの

■リーガ・エスパニョーラ

1部、2部ともに3月10日から少なくとも2週間は無観客で開催(第28節〜第29節)。

▼主な対象試合

第28節(13〜15日開催)

レアル・マドリード vs エイバル(3月13日)

マジョルカ vs バルセロナ(3月14日)

アスレティック・ビルバオ vs アトレティコ・マドリード(3月15日)

第29節(20〜22日開催)

レアル・マドリード vs バレンシア(3月21日)

エイバル vs アスレティック・ビルバオ(3月21日)

ビジャレアル vs マジョルカ(3月22日)

バルセロナ vs レガネス(3月22日)

■ブンデスリーガ

3月13〜16日に開催される第26節の複数試合などが無観客で開催され、その後は未定。

▼主な対象試合

延期分の第21節

ボルシアMG vs ケルン(3月11日)

第26節

デュッセルドルフ vs パーダーボルン(3月13日)

ドルトムント vs シャルケ(3月14日)

ケルン vs マインツ(3月14日)

ホッフェンハイム vs ヘルタ・ベルリン(3月14日)

ブレーメン vs レヴァークーゼン(3月16日)

■リーグ・アン

1部、2部ともに3月10日から4月15日まで無観客試合(第29節〜節32節まで)

▼主な対象試合

第29節

モンペリエ vs マルセイユ(3月14日)

ストラスブール vs ディジョン(3月14日)

パリ・サンジェルマン vs ニース(3月15日)

第30節

サンテティエンヌ vs ストラスブール(3月22日)

マルセイユ vs パリ・サンジェルマン(3月22日)

第31節

パリ・サンジェルマン vs メス(4月5日)

ストラスブール vs アンジェ(4月5日)

スタッド・ブレスト vs マルセイユ(4月5日)

第32節

アンジェ vs パリ・サンジェルマン(4月11日)

マルセイユ vs ディジョン(4月11日)

ニース vs ストラスブール(4月11日)

■セリエA(※中止)

セリエAを含む全てのスポーツイベントを少なくとも4月3日まで中止。

▼予定されていた主な試合

第27節

ボローニャ vs ユヴェントス

レッチェ vs ミラン

アタランタ vs ラツィオ

ローマ vs サンプドリア

第28節

ラツィオ vs フィオレンティーナ

サンプドリア vs ボローニャ

ユヴェントス vs レッチェ

ミラン vs ローマ

パルマ vs インテル

■チャンピオンズリーグ(無観客試合)

▼決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)セカンドレグ

バレンシア vs アタランタ(3月10日)

パリ・サンジェルマン vs ドルトムント(3月11日)

ユヴェントス vs リヨン(3月17日)

バルセロナ vs ナポリ(3月18日)

バイエルン vs チェルシー(3月18日)

■ヨーロッパリーグ(無観客試合)

決勝トーナメント2回戦(ラウンド16)ファーストレグ(3月12日)

インテル vs ヘタフェ

ヴォルフスブルク vs シャフタール

LASK vs マンチェスター・U

オリンピアコス vs ウルヴァーハンプトン

セビージャ vs ローマ