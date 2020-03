Nulbarichが3月25日にリリースするライブBlu-ray / DVDおよび配信限定のライブアルバム「ONE MAN LIVE -A STORY-」から、Blu-ray / DVDに収録される「VOICE」のライブ映像がYouTubeで公開された。

「ONE MAN LIVE -A STORY-」は、Nulbarichが昨年12月に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行ったワンマンライブ「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY-at SAITAMA SUPER ARENA」の模様を収めたもの。明日3月11日には「VOICE」のライブ音源が先行配信される。

またNulbarichの最新ミニアルバム「2ND GALAXY」が、レコードストアデイの4月18日にアナログ盤でリリースされることが決定。この作品には映画「HELLO WORLD」の主題歌「Lost Game」や、テレビアニメ「キャロル&チューズデイ」に提供した「Kiss Me」のセルフカバーを含む全8曲が収められている。

Nulbarich「2ND GALAXY」収録曲

SIDE A

01. Intro

02. Twilight

03. Look Up

04. Kiss Me

SIDE B

01. Get Ready

02. Rock Me Now

03. Lost Game

04. Outro