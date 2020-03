デビュー10周年の[Alexandros]、4月にライブ映像作品をリリース　

デビュー10周年を迎えた[Alexandros]が、4月1日に10th Anniversary Year第一弾としてリリースする映像作品『Sleepless in Japan Tour -Final-』のティザーとジャケットビジュアルが公開された。



今作は、7thアルバム「Sleepless in Brooklyn」を引っ提げて半年以上に亘り敢行されたツアー「Sleepless in Japan Tour」の2019年6月16日に行われた、さいたまスーパーアリーナでの最終公演の模様を全編収録したもので、先日脱退が発表されたドラムス庄村聡泰の[Alexandros]としての最後のライブ映像になる。更に同ツアー前半のライブハウスツアーから2019年2月5日金沢EIGHT HALLの模様、またツアー後半のアリーナツアーから2019年3月13日横浜アリーナ公演の模様を、さいたまスーパーアリーナでは演奏されなかった楽曲を中心に収録された内容となっている。











<リリース情報>



[Alexandros]

映像作品『Sleepless in Japan Tour -Final-』

2020年4月1日(水)リリース

Blu-ray:¥7,300+税

DVD:¥5,800+税



《収録曲》

■Disc1

Sleepless in Saitama 2019.06.16

Saitama Super Arena

LAST MINUTE

Starrrrrrr

I Dont Believe In You

Follow me

spit!

Girl ACome Closer

PARTY IS OVER

SNOW SOUND

Kaiju

MILK

Mosquito Bite

Kick&Spin

Youre So Sweet & I Love You

明日、また

NEW WALL

FISH TACOS PARTY

Your Song

Adventure

アルペジオ

Burger Queen

Dracula La

月色ホライズン

Pray

ワタリドリ

■Disc2

Sleepless in Kanazawa 2019.02.05

KANAZAWA EIGHT HALL

LAST MINUTE

Cat 2

Kick&Spin

Kids

アルペジオ

city

Sleepless in Yokohama 2019.03.13

Yokohama Arena

Shes Very

Kill Me If You Can

MILK

KABUTO

ムーンソング

ハナウタ