デビュー10周年の[Alexandros]、4月にライブ映像作品をリリース　

デビュー10周年を迎えた[Alexandros]が、4月1日に10th Anniversary Year第一弾としてリリースする映像作品『Sleepless in Japan Tour -Final-』のティザーとジャケットビジュアルが公開された。
今作は、7thアルバム「Sleepless in Brooklyn」を引っ提げて半年以上に亘り敢行されたツアー「Sleepless in Japan Tour」の2019年6月16日に行われた、さいたまスーパーアリーナでの最終公演の模様を全編収録したもので、先日脱退が発表されたドラムス庄村聡泰の[Alexandros]としての最後のライブ映像になる。更に同ツアー前半のライブハウスツアーから2019年2月5日金沢EIGHT HALLの模様、またツアー後半のアリーナツアーから2019年3月13日横浜アリーナ公演の模様を、さいたまスーパーアリーナでは演奏されなかった楽曲を中心に収録された内容となっている。
＜リリース情報＞
[Alexandros]
映像作品『Sleepless in Japan Tour -Final-』
2020年4月1日（水）リリース
Blu-ray：¥7,300+税
DVD：¥5,800+税
《収録曲》
■Disc1
Sleepless in Saitama 2019.06.16
Saitama Super Arena
LAST MINUTE
Starrrrrrr
I Dont Believe In You
Follow me
spit!
Girl ACome Closer
PARTY IS OVER
SNOW SOUND
Kaiju
MILK
Mosquito Bite
Kick&Spin
Youre So Sweet & I Love You
明日、また
NEW WALL
FISH TACOS PARTY
Your Song
Adventure
アルペジオ
Burger Queen
Dracula La
月色ホライズン
Pray
ワタリドリ
■Disc2
Sleepless in Kanazawa 2019.02.05
KANAZAWA EIGHT HALL
LAST MINUTE
Cat 2
Kick&Spin
Kids
アルペジオ
city
Sleepless in Yokohama 2019.03.13
Yokohama Arena
Shes Very
Kill Me If You Can
MILK
KABUTO
ムーンソング
ハナウタ
デビュー10周年を迎えた[Alexandros]が、4月1日に10th Anniversary Year第一弾としてリリースする映像作品『Sleepless in Japan Tour -Final-』のティザーとジャケットビジュアルが公開された。
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