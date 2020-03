TK from 凛として時雨、アルバムビジュアルは漫画家の石田スイ描きおろし

TK from 凛として時雨の約3年半ぶり4枚目のフルアルバム『彩脳』の収録内容と詳細情報が解禁された。



CDジャケットは、2014年にアニメ『東京喰種 トーキョーグール』のOPテーマ「unravel」以来親密な関係にある石田スイ氏が本作のためにTKの肖像画を描き下ろした。さらには、2018年の『東京喰種 トーキョーグール:re』のOPテーマになった「katharsis」とともに最終候補まで残っていた曲に、石田スイが作詞を施した「彩脳 -Sui Side-」を収録するなど三度目となるコラボが実現。レコーディングには、ピアノにCö shu Nieの中村未来、ベースにキタニタツヤらが参加し楽曲に彩りを添えている。その他、又吉直樹が作詞の監修を施した「copy light」、ゲスの極み乙女。のキーボーディストちゃんMARIとTKの協作となった「インフィクション」、さらに世武裕子、トオミヨウ、河野圭らが参加する楽曲も収録され、タイトルにふさわしい「彩脳」が集結したアルバムとなった。



また、初回生産限定盤には昨年12月にBunkamuraオーチャードホールにて行われたプレミアム・アコーステイックライブ「Bi-Phase Brain -R side-」の音源を収録したCDを付属する。



さらにTK from 凛として時雨は、4月22日の恵比寿リキッドルームを皮切りに、全11公演の過去最長となるツアー「TK from 凛として時雨 彩脳 TOUR 2020」を開催。サポートメンバーは、激しくも美しいサウンドを初期より支えてきたドラムのBOBOとヴァイオリンの佐藤帆乃佳に、昨年からはベースの吉田一郎不可触世界が加わり,強靭な布陣を敷いているが、今ツアーではピアノにちゃんMARI(ゲスの極み乙女。)、片木希依(jizue)と。新たなサポートメンバーを迎えた。







<リリース情報>



TK from凛として時雨

4thアルバム『彩脳』



発売日:2020年4月15日リリース

初回限定盤(2CD):4545円(税抜)

通常盤:3000円(税抜)



=収録内容=

DISC-1

1. 彩脳 -Sui Side-

2. katharsis (sainou mix)

3. インフィクション

4. 鶴の仕返し

5. melt (sainou mix)

6. moving on (sainou mix)

7. 蝶の飛ぶ水槽 (sainou mix)

8. reframe

9. memento (sainou mix)

10. 片つ

11. 凡脳

12. P.S. RED I (sainou mix)

13. copy light



<DISC-2>

Bi-Phase Brain -R side @ 2019.12.23 Bunkamuraオーチャードホール

1. 彩脳 -Sui Side-

2. katharsis (sainou mix)

3. インフィクション

4. 鶴の仕返し

5. melt (sainou mix)

6. moving on (sainou mix)

7. 蝶の飛ぶ水槽 (sainou mix)

8. reframe

9. memento (sainou mix)

10. 片つ

11. 凡脳

12. P.S. RED I (sainou mix)

13. copy light



・シングル『蝶の飛ぶ水槽』+4thアルバム『彩脳』ダブル購入者特典

A賞:公開リハーサルご招待(5月23日大阪公演、5月29日愛知公演、6月4日東京公演のみ各公演10名様)

B賞:シリアルナンバー付きサイン入りフォトプリント(10名様)



<ツアー情報>



「TK from 凛として時雨 彩脳 TOUR 2020」



=ツアー日程=

2020年4月22日(水)東京・LIQUIDROOM

2020年4月25日(土)福岡・DRUM LOGOS

2020年4月26日(日)広島・広島 CLUB QUATTRO

2020年4月29日(水・祝)神奈川・KT Zepp Yokohama

2020年5月9日(土)石川・金沢 EIGHT HALL

2020年5月17日(日)北海道・札幌 PENNY LANE24

2020年5月23日(土)大阪・なんばHatch

2020年5月24日(日)香川・高松MONSTER

2020年5月29日(金)愛知・名古屋 DIAMOND HALL

2020年5月31日(日)宮城・仙台Rensa

2020年6月4日(木)東京・中野サンプラザホール



Support Members

Drums:BOBO, Bass:吉田一郎不可触世界, Violin:佐藤帆乃佳

Piano:◆ちゃんMARI(ゲスの極み乙女。)/ ◇片木希依(jizue)



チケット:立見 5200円(税込/D別)

2F着席指定席・指定席 6000円(税込/D別)

※2F着席指定席…KT Zepp Yokohama、なんばHatchの取扱い、指定席…中野サンプラザホールの取扱い

一般発売日:2020年2月29日(土)10:00



・高校生以下キャッシュバック

高校生以下の方は会場にて500円キャッシュバックあり。 小学生は年齢を証明できるものを、中学生・高校生の方は学生証をご持参下さい。

キャッシュバックは、当日ご来場された方に限ります。後日の対応はございませんので、当日お受取り忘れのない様お気をつけ下さい。(東京公演、神奈川公演は入場前のみ対応いたします。)



《着席指定席について》

公演中は着席にてご覧頂きます。(立見観覧不可)