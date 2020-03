SCANDALの新番組始動！ 初回は「話したいテーマ」の作戦会議？

3月9日(月)よりスタートした、SCANDALがパーソナリティーを務める新しい配信限定番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。今回は記念すべき初回ということで、それぞれの「Catch up的話したいテーマ」を思いつくままに発表していきました。アルバム『KISS FROM THE DARKNESS』を先月リリースしたばかりのSCANDAL。初回の収録でスタジオに入った4人の目に飛び込んできたのは、山のように積まれた「明治アポロ」。ひとしきり歓声をあげた後は「いいんですか?」の一言をきっかけに、すぐさま開封する4人。さまざまな種類のアポロを皆で回しながら味わっていました。まずは第1回目ということで、それぞれの「Catch up的話したいテーマ」を思いつくままに発表。先頭を切ってTOMOMIがしゃべりはじめます。TOMOMI:アポロの形そのままのポーチ作りたい! 今まであったんかな?HARUNA:さっき番宣を録るときに「ナキ」って業界用語を使っていたんだけど(番組タイトルなどを読み上げること)、それ面白いなって。それぞれのお仕事の用語、隠語……これはうちの会社にしかないんじゃないか? っていうのを送ってもらったら面白いかなって。RINA:そもそも皆さん、どんなお仕事しているんやろっていうのが気になる……。MAMI:学生や若い子達は普段、手紙とかSNSで近況を教えてくれるけど、大人はどんなことをしているんだろう……。RINA:私は毎日映画やドラマを観るんやけど、みんなは今どんなの観てるのかなって気になる。MAMI:私は全然観ない。どんなジャンルが好きかもわかっていないから、みんなのおすすめを教えてほしい。アポロ効果もあって、トークが止まらず……。番組ではリスナーの皆さんからメッセージ大募集、加えてテーマ自体も募集します。「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」は、番組公式サイトでも聴くことができますので、この番組でしか聴けないSCANDALの新しい発信をお楽しみに。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ番組配信媒体:JFNPARK、Spotifyで配信中配信日時:毎週月曜21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組Webサイト: https://park.gsj.mobi/news/show/64145