KANA-BOON「大切なものが雑に扱われた」ラジオで公開説教！

KANA-BOONが、3月9日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。3月4日(水)発売のベストアルバム『KANA-BOON THE BEST』と、同日発売のニューシングル「スターマーカー」について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。その前編。とーやま校長:未来の鍵を……。谷口鮪(Vo./Gt.):さっきトイレに行ったらさ、校長がおったのよ。古賀隼斗 (Gt.)、小泉貴裕(Dr.):うんうん。とーやま校長:未来の……。谷口:手を洗う所あるでしょ? あそこに、俺らの歌詞とかライブの予定とかが書いてある資料あるやん? あれをポンと置いてんねん! 濡れたらどうすんねん!!古賀:うそ!?谷口:こういうとこやぞ!とーやま校長:うるせーうるせー!谷口:このデリカシーの無さ! 俺らの大切な歌詞を……!とーやま校長:ちょい! ちょい!谷口:そういうとこっすよ!とーやま校長:ちょい! 今俺は、あいさつをするところで「うるせーな!」って入っていきたかったんですけど、言われていることを聞いたら……そりゃ悪いわ!全員:(笑)。とーやま校長:ただね……さっきすれ違ったときに、「お願いします!」、「あ、お願いします!」という会話しかしていなかったのに、陰でそんなことを思っていたなんて!谷口:いやいや! 資料を濡らすほうが悪い!とーやま校長:鮪先生は俺の価値基準を知らないじゃん。言っても、これはレコード会社の方からいただく資料じゃん。俺の大切なものって、紙とか誰かが印刷できるような物ではなくて、CDの盤の中に入っている1曲1曲だから!谷口:うん……いや、そういうことじゃなくて!全員:(笑)。谷口:その資料だって、レコード会社の人たちが一生懸命考えて作ってくれた……いまのKANA-BOONを表すこの文!小泉:そうですよ!谷口:それをそんな雑に扱われて、何が「CDの中に」ですか!とーやま校長:あいたたた……(笑)。え? 古賀先生も同じ気持ちなんですか?古賀:もちろん。そういうのって、濡れたらダメじゃないですか。僕なら、違う人の資料をそんな風には扱わないですよ!谷口:な?古賀:その人に対して、失礼やと思いますもん。とーやま校長:……(笑)。こいちゃんは、そんなことないんじゃない?小泉:いや、僕もちょっと信じられないですね……。谷口:ガチや(笑)。小泉:信頼していたのに、最後にそういうことをする人やねんな、って……。全員:(笑)。とーやま校長:じゃあ、俺が悪いんですね! はいは~い。じゃあ、KANA-BOONの人たち、名前教えてよ!谷口:雑やな(笑)。【KANA-BOON THE BEST(初回限定盤)(Blu-ray Disc付) (デカジャケット付)】とーやま校長:KANA-BOON先生は、3月4日にベストアルバムが出ていて、その中に新曲が入っているでしょ? それとは別に、同じ日にニューシングル「スターマーカー」も出ていて……。谷口:はい。とーやま校長:この話もたくさんしたいんだけど、横にいる職員(スタッフ)がずっとおカンムリなのよ。古賀:どうしたんですか?とーやま校長:どうやら……俺が別でやらせてもらってるTOKYO MXの「69号室の住人」という番組に(3月2日に)出てくれたときに、ガッツリしゃべったでしょ?谷口:しゃべりましたよ。聞かれたもん。とーやま校長:ベストのこともシングルのことも。いままでにあったこととかも。小泉:そうですね。谷口:全部、話しました。とーやま校長:だよね。俺も言いたいこと全部伝えたし……でも、「なんで、それをここでやらないんだ?」と。谷口:本当にそうですよ。僕らだって、ここで話したいですよ。生徒(リスナー)の前でベストに至った経緯とか、「スターマーカー」に込める思いだったり、バンドのことも……なんで、あそこで全部聞くんですか!?とーやま校長:え? 俺のせい!?小泉:そりゃ、聞かれるからね……。谷口:無視できないじゃないですか。とーやま校長:嘘でしょ!?谷口:「あ~SCHOOL OF LOCK! ~……」と思いながら、話していましたよ。とーやま校長:え~……じゃあ、同じことになるけど、初めてなフリしてもう1回聞くよ?谷口:うん……でも、それはもう……言えないでしょ。もうそんな新鮮なリアクションはできないですよ!とーやま校長:あれ~……じゃあ、そこをよけてしゃべる2時間になるな。谷口:どんな2時間やねん!全員:(笑)。●後編はこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/