ツタロックフェス2020、開催中止を発表

3月21日(土)に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで開催予定だったライブイベント「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」の開催中止が公式ホームページで発表された。



ツタロックフェス 2020オフィシャルHP

http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/



新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安全面を考慮し決定された。チケットの払い戻し方法に関しては、後日「ツタロックフェス2020」公式HPおよび公式SNSにて告知される。



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」は、秋山黄色、、ASIAN KUNG-FU GENERATION、THE ORAL CIGARETTES、King Gnu、ゲスの極み乙女。、the chef cooks me、sumika、Tempalay、04 Limited Sazabys、FOMARE、PEDRO、MY FIRST STORY、マカロニえんぴつらが出演を予定していた。