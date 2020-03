ポップカルチャーイベント「@JAM」にゆかりのあるアイドルが、グループ同士でバトルを繰り広げる新番組『カワイク大爛闘!バトルロアイドル』が、オンライン動画配信サービスHuluで3月29日(日)より配信される。また、Huluでしか見ることのできないオリジナル番組もあわせて楽しむことができる。



天晴れ!原宿、sora tob sakana、Task have Fun、虹のコンキスタドール、26時のマスカレイド、はちみつロケット、真っ白なキャンバスが出演し、ここでしか見られない夢のコラボが実現!「相手の曲でカラオケ対決」「カメラに向かって熱い告白対決」「“ホントに辛いものを食べているのは誰?”演技対決」などを繰り広げ、メンバーたちの意外な魅力を引き出す。なお、26時のマスカレイド来栖りんが番組ナレーターを務め番組を盛り上げる。



それぞれの対決の詳細は下記をチェック!



■26時のマスカレイド×Task have Fun

・「Task have Fun白岡今日花のアイドルに告白されまくりたいバトルロアイドル!」。

・お互いの歌をカラオケ対決! 26時のマスカレイドが歌うのはTask have Funの「3WD」。一方の Task have Fun が歌うのは26時のマスカレイドの「ハートサングラス」!



■sora tob sakana×はちみつロケット

・はちみつロケットの澪風の特技にsora tob sakanaが大爆笑。

・「激辛寿司&激辛はちみつパンケーキを食べているのは誰?」。グループ名にちなんだ演技バトルでsora tob sakanaの山崎愛、神崎風花、寺口夏花が悲鳴悶絶。

・息を合わせてフーフーホールインワン対決は、とんでもない結果に?



■真っ白なキャンバス×26 時のマスカレイド

・「真っ白なキャンバス小野寺梓が26時のマスカレイド来栖りんにガチ恋?言いたいことがあるんだよバトルロアイドル」。小野寺が来栖を前に思いをぶつけ、「ちゅるサマ!」をカラオケで歌って90点以上でLINE交換。



■天晴れ!原宿×はちみつロケット

・天晴れ!原宿の朝比奈れい&はちみつロケット播磨怜奈のバレエ経験者同士が軟体対決。

・無人島抱き合いバトルロアイドルで天晴れ!原宿の工藤のかがとんでもないことに!?

・「6人同時に尻相撲バトルロアイドル!」。驚異の尻力で生き残ったのはダークホースのあのメンバー。



■虹のコンキスタドール×Task have Fun

「7グループ対抗!息を合わせてフーフーホールインワン対決」のトリを務めることとなったこの2グループ。「トリなので是非好成績で優勝してほしい」ということで、優勝を逃せばちょっとした罰も用意。虹のコンキスタドールからはグループを代表し、的場華鈴、根本凪、蛭田愛梨の3人が挑戦。果たして結果は?



【Huluオリジナル番組2本もあわせて配信】

1「7グループ対抗!息を合わせてフーフーホールインワン対決『完全版』」

本編でも激しい展開となった7グループのバトル。天晴れ!原宿×sora tob sakana×Task have Fun×虹のコンキスタドール×26時のマスカレイド×はちみつロケット×真っ白なキャンバス。まさかの記録連発でアイドル大盛り上がりとなった完全版。



2「26時のマスカレイド・来栖りん、あのアイドルの顔を描きます。」

ニジマスの絶対的センター来栖りん。実はアイドル界屈指のイラスト力を持つことでも知られる彼女が今回バトルロアイドルでさらに仲良くなったあのアイドルの絵を描きながら、まさかの秘話も告白。