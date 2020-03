アニメ『キラッとプリ☆チャン』シーズン3、新キャストに山下七海・大森日雅・田中美海！　LINEスタンプも登場

2020年4月からアニメシーズン3の放送が決定している『キラッとプリ☆チャン』で活躍する新たな3人のキャストが発表された。



「プリティーシリーズ」の最新作『キラッとプリ☆チャン』は、「プリ☆チャン」という番組配信エンターテイメントを舞台に、中学生の「みらい」「えも」「りんか」が「ミラクル☆キラッツ」というグループで「トッププリ☆チャンアイドル」を目指す物語で、現在はTVアニメシーズン2が放送中。また、キッズアミューズメントゲーム『キラッとプリ☆チャン』も全国で稼動している。



そして、4月よりスタートする『キラッとプリ☆チャン』シーズン3で登場するマスコットのキャストが発表となった。

主人公・みらいたちのグループ「ミラクル☆キラッツ」のマスコット・キラッCHU役を山下七海、ライバルグループ「メルティックスター」のマスコット・メルパン役を大森日雅、さらに、謎のマスコット・ラビリィ役を田中美海が担当することが決定した。

▲主人公・みらいたちのグループ「ミラクル☆キラッツ」のマスコット・キラッCHU(CV:山下七海)

▲ライバルグループ「メルティックスター」のマスコット・メルパン(CV:大森日雅)

▲謎のマスコット・ラビリィ役(CV:田中美海)



アニメ『キラッとプリ☆チャン』シーズン3は、4月5日(日)より、テレビ東京系6局ネットで毎週日曜日10:00放送だ。



>>>『キラッとプリ☆チャン』シーズン3新キャラ&LINEスタンプの画像を見る



(C) T−ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PCH3製作委員会





◆『キラッとプリ☆チャン』初のLINEスタンプ登場!



これまでプリティーシリーズではいくつかLINEスタンプが発売されてきたが、この度『キラッとプリ☆チャン』として初のLINEスタンプが登場することになった。

アニメ『キラッとプリ☆チャン』シーズン1とシーズン2のキャラクターをラインアップし、それぞれの印象的なセリフや表情をセレクト。

2020年3月10日(火)より、LINEストアにて、50LINEコイン(120円)で販売開始されている。





【「キラッとプリ☆チャン」公式スタンプ詳細】

リリース日:2020年3月10日(火)

利用料金:50LINEコイン(120円)

スタンプ数:40個

販売:LINEストア(クリエイターズマーケット)



(C) T−ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PCH2製作委員会

★アニメ『キラッとプリ☆チャン』シーズン3

パカッと誕生! キラッと輝け! めざせイルミナージュクイーン!

<ストーリー>

プリ☆チャン、それは……誰でも人気者になれる夢のチャンネル! キラ宿に住む中学3年生の桃山みらい、萌黄えも、青葉りんかの3人は、アイドルグループ「ミラクル☆キラッツ」として大人気番組を配信中! ある日、キラ宿が最新鋭のVR(バーチャル)遊園地「プリ☆チャンランド」になっちゃった!? さらに、謎多き少女・イブが社長を務め、プリ☆チャンランドを運営するカガヤキ・コーポレーションが、次世代トッププリ☆チャンアイドルを決める「プリンセスカップ」の開催を宣言! 大会に参加するため、みらいたちはチームに与えられた最新アイテム「プリたまGO」を使ってマスコットを育てることに! 友だちやマスコットと力を合わせ、遊園地の各エリアで「イルミナージュコーデ」をゲット! 大会を勝ち抜き、より多くのエリアでプリンセスとなったアイドルが「イルミナージュクイーン」となって、プリ☆チャンキャッスルで最高のパレードを開くことができるのです! キラ宿の女の子たちは興味津々!

「イルミナージュクイーン」の称号を手にするのはいったい誰……!? トップを目指してキラキラに輝くプリ☆チャン、オンエアー!

<スタッフ>

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア

アニメーション共同制作:タツノコプロ・DONGWOO A & E

監督:博史池畠

シリーズ構成:兵頭一歩

キャラクターデザイン:満田 一

音楽:加藤達也

<キャスト>

桃山みらい:林 鼓子/萌黄えも:久保田未夢/青葉りんか:厚木那奈美/赤城あんな:芹澤 優/緑川さら:若井友希/ 紫藤める:森嶋優花/キラッCHU:山下七海/メルパン:大森日雅/ラビリィ:田中美海 他

<オープニングテーマ>

「イルミナージュ・ランド」/Run Girls, Run! DIVEIIentertainment

<放送情報>

2020年4月5日(日)より

テレビ東京系6局ネットにて毎週日曜午前10:00〜放送

※放送情報は都合により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



(C) T−ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PCH3製作委員会