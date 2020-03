BLUE ENCOUNT「この楽曲は絶対に止まることはないです！」“キズナソング”への想いを語る

4人組ロックバンド・BLUE ENCOUNTがTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK!」」内「ブルエンLOCKS! supported by 親子のワイモバ学割」に出演。2月28日(金)の放送では、3月22日(日)に千葉・幕張メッセで開催が予定されていた番組イベント「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭Supported by 親子のワイモバ学割」の中止発表を受けて、イベントで初披露するプロジェクト「キズナソング」の今後について語りました。(※本記事は2月28日(金)放送時の内容になります)「ブルエンLOCKS!」では、リスナーから“キズナ”エピソードを募集し、楽曲を制作するプロジェクトを進行中。このプロジェクトは、“キミと友達”、“キミと先生”、“キミと親”、“キミとキミの大事なあの人”など、リスナーの周りにある“キズナ”にまつわるエピソードを聞いて、“キズナとは何か”を考えるというもの。BLUE ENCOUNTが8回にわたってお届けし、リスナーの“キズナエピソード”から「キズナソング」制作。その楽曲は、3月22日(日)開催を予定していた番組イベント「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割」にて、初披露される予定でした。* * *田邊駿一(Vo.Gt.):昨日(2月27日)の生放送教室で、とーやま校長から発表がありましたけど、3月22日(土)に千葉・幕張メッセで開催予定だった「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割」は、現段階の新型コロナウィルスの状況と来てくれる生徒のみんなの安全を第一に考えまして、開催の中止を決定しました。チケットを買って楽しみにしてくれていた生徒のみんな、そして、この「ブルエンLOCKS!」で募集していた「親子のキズナチケット」に応募してくれていた生徒、本当に申し訳ない。チケットを購入してくれたみんなには、すべて払い戻しの対応をしてくれます。(※チケット払い戻しに関しては、こちらのWebサイトからご確認ください)中止の発表があって、ブルエン先生のオフィシャルTwitterでも発表させてもらって、リプライが届いてました。「残念です」という子たちもいたり、「『キズナソング』は制作中止になっちゃうんですか?」とか、生徒のみんなも不安になったりしたと思うんですけど、これに関しては一切止まりません!全員:うん!田邊:今現在も、とーやま校長含め、「SCHOOL OF LOCK!」の職員のみなさんも寝る間も惜しんで、いろいろ考えてくれています。「参加できるものは何かないか?」「とーやま校長に『ありがとう』を言えるタイミングを作れないか?」と、職員のみなさんが話し合いをしてくれています。ブルエン先生もしっかりとすぐに駆けつけて「キズナソング」を発表しようと思っているので、この楽曲は絶対に止まることはないです! 今すごくいい曲ができているので、みんな安心して待っていていただきたいなと思っております!で!、Matt先生の「キズナソング」ももちろん、これで終わりじゃないですから! ブルエン先生と同じように鋭意製作中ということなので、めちゃくちゃかっこいい曲になってますよ!全員:楽しみだねー!田邊:そして生徒のみんなから書き込みも届いているので、紹介していこうかなと思っています。(19歳女性)高村佳秀(Dr.):僕らにできることは、曲を届けることじゃないですか? だから、それを望まれているってことは、きちんと完成させて届けます!田邊:そうね。今は、さらに進化した話し合いになっているよね。いつもだったら曲作り終わって、バンドの音を入れたら完成なんだけど、今バンドの音を入れてみたら「あれ? もっともっといろんな音がほしいよね」って考えている段階で。いろいろ新しい試みができたらなと。江口:ちょっとヒント出しすぎなんじゃない(笑)?田邊:すみません(笑)!辻村勇太(Ba.):そんなわかんないから大丈夫だよ(笑)。田邊:そして、次の書き込みなんですけど、ちょっとこれは生徒のみんなにも話したいことであって、まずは読みます!本当に今、大変だと思いますが「SCHOOL OF LOCK!」のこと、すごくすごく応援しています!! 私たち生徒をすごく大事に考えていること、すごく伝わって泣きそうです(18歳女性)田邊:という本当に嬉しい書き込みなんですけど……実はこのメッセージをくれた子とは、今日放送予定だった授業で逆電を繋いでいました。そのときに、すごく頑張って勇気を出して、いっぱい話してくれて、ブルエン先生にも思いを伝えてくれて、すごく嬉しかった。本当は今日放送だったんだけど、「キズナ感謝祭Supported by親子のワイモバ学割」の中止を受けて放送できなくなってしまいました。だけど、この子が勇気を出して伝えてくれたことを、このままなかったことにはしたくない。高村:本当に素敵な話だったからね。田邊:何よりも、この「ブルエンLOCKS!」で逆電してくれたり、書き込みをくれた”勇気”を絶対に無駄にしたくないと思っているから、次回の放送で、この話について触れていきたいなと思ってます!「キズナ感謝祭Supported by親子のワイモバ学割」は、残念ながら中止することになってしまいましたが、「キズナソング」は止まらず作っております! みんなの「キズナエピソード」のおかげで歌詞がすごく書けているので、まだまだ、みんなの“キズナエピソード”を聞きたいなと思っております! 書き込みは、「ブルエン掲示板」からお願いします!

(左から)江口雄也、田邊駿一、高村佳秀、辻村勇太

今回のイベント中止にともない、すでに購入されたチケットは全て払い戻しとなります。詳細はイベント特設サイトでご確認ください。なお、このオンエアの翌週、3月2日(月)放送の「SCHOOL OF LOCK!」で、「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭Supported by 親子のワイモバ学割」が、3月22日(日)14:00~YouTubeでライブ配信されることが決定しました。詳細はイベント特設サイトにてご確認ください。