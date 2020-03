リンキンのチェスターが在籍したバンド、グレイ・デイズが最新アルバムで「復活」

リンキン・パークのヴォーカル、チェスター・ベニントンが亡くなる直前まで再結成を夢見ていたバンド、グレイ・デイズのアルバム『アメンズ』がリリースされる。



チェスターはリンキン・パークで成功を掴み数百万人のファンの前で歌い叫ぶ以前、1993 年にフェニックスでグレイ・デイズを結成しバンド活動をスタートさせた。2017 年にチェスターはグレイ・デイズを再結成し、以前はリソースが不足していた部分などをメンバーと共に再構築、再録音すると発表したが、その年の7月20日に惜しくも他界。チャンスが閉ざされたかに見えたが、彼のバンドメイト、友人、家族、およびさまざまな協力を得て残ったメンバーは最大限の力を発揮し、チェスターの夢を実現。



本作では 90年代に録音されたチェスターのヴォーカルをリマスタリング、2019 年夏にはトラックをレコーディングし直し、新たなアレンジ、ミックスを施している。10代のチェスターのメッセージが現代のサウンドでここに蘇る。



「これらの録音が行われた 10代の頃、チェスターは信じられないほどのトーンを持った、素晴らしく生々しく可能性を秘めた声を持っていました。 彼はその紛れもない喉の叫びによって強調された偉大なロック・メロディを歌う能力を持っていました。チェスターの声は誰もを信者にするような個性を持っていたのです」と Loma Vista Recordings の創設者兼社長であるトム・ワーリー氏はコメントしている。



コーンのブライアン・ウェルチ、ジェイムズ・シャファー、さらにクリス・トレイナー(ブッシュ、ヘルメット、オレンジ 9MM)なども参加。





<リリース情報>



グレイ・デイズ

『アメンズ』

2020年4月10日世界同時リリース



SHM-CD+DVD:初回限定盤 ¥3,740(tax in)

通常盤 ¥2,750(tax in)



収録曲

01. シックネス SICKNESS (Written by GREY DAZE + Pete Nappi /Lyrics: Chester Bennington & Sean Dowdell :1997)

02. サムタイムズ SOMETIMES (Written by GREY DAZE + Esjay Jones, Lucas DAngelo, Brian Welch,Jasen Rauch / Lyrics: Chester Bennington:1993)

03. ホワッツ・イン・ジ・アイ WHATS IN THE EYE (Written by GREY DAZE + Kyle Hoffman / Lyrics: Chester Bennington & Sean Dowdell :1993)

04. ザ・シンドローム THE SYNDROME (Written by GREY DAZE + Esjay Jones, Lucas DAngelo / Lyrics: Chester Bennington & Sean Dowdell:1997)

05. イン・タイム IN TIME (Written by GREY DAZE + Ryan Shuck, Lu Rubino / Lyrics: Chester Bennington & Sean Dowdell:1996)

06. ジャスト・ライク・ヘロインJUST LIKE HEROIN(Written by GREY DAZE + Esjay Jones, Lucas DAngelo, Chris Traynor/ Lyrics: Chester Bennington & Sean Dowdell:1997)

07. B12 B12 (Written by GREY DAZE + Alex Aldi, Brian Welch, James Shaffer / Lyrics: Chester Bennington:1997)

08. ソウル・ソング SOUL SONG (Written by GREY DAZE + Esjay Jones, Lucas DAngelo, Chris Traynor, Kyle Hoffman / Lyrics: Chester Bennington & Sean Dowdell:1997)

09. モレイ・スカイ MOREI SKY (Written by GREY DAZE + Esjay Jones, Lucas DAngelo, / Lyrics: Chester Bennington & Sean Dowdell:1993)

10. シー・シャインズ SHE SHINES (Written by GREY DAZE + Esjay Jones, Lucas DAngelo, Brian Welch, Jasen Rauch / Lyrics: Chester Benningtonl:1993)

11. シャウティング・アウト SHOUTING OUT (Written by GREY DAZE + Cass Dillon / Lyrics: Chester Benningtonl:1993)

12. ホワッツ・イン・ジ・アイ ―アコースティック WHATS IN THE EYE –Acoustic*

13. サムタイムズ ―アコースティック SOMETIMES – Acoustic*

※ボーナストラック



初回限定盤DVD

・ビハインド・ザ・シーンズ #1 ・Behind The Scenes #1 (0:49) ・ホワッツ・イン・ジ・アイ -MV ・Whats In The Eye -Music Video(3:31)

・ビハインド・ザ・シーンズ #2 ・Behind The Scenes #2 (1:28) ・シックネス -MV ・Sickness-Music Video(2:48)

・ドキュメンタリー ・Documentary (8:07)

・トラック・バイ・トラック ・Track By Track (10:21)