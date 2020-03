BLUE ENCOUNT「ちょっと泣きそうに」10代が語る家族とのキズナエピソード

BLUE ENCOUNTがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。『親子のキズナプロジェクト Supported by 親子のワイモバ学割』に投稿された“キズナエピソード”から、家族とのキズナを紹介したリスナー(18歳女性)と電話を繋ぎ、直接話を聞きました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」内「ブルエンLOCKS! supported by 親子のワイモバ学割」3月6日(金)放送分)このプロジェクトは、“キミと友達”、“キミと先生”、“キミと親”、“キミとキミの大事なあの人”など、リスナーの周りにある“キズナ”にまつわるエピソードを聞いて、“キズナとは何か”を考えるというもの。BLUE ENCOUNTが、そのリスナーの“キズナエピソード”から“キズナソング”を制作。その楽曲は、3月22日に開催されることになっていた同番組のイベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』で初披露する予定でした。田邊駿一(Vo.Gt.):3月2日の放送で発表がありましたけど、新型コロナウイルスの影響で中止となってしまった『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭Supported by 親子のワイモバ学割』は、形を変えて、“無観客の動画配信”という形で行います。いま作っている“キズナソング”は、そこで初披露します。いや〜、良かったね!江口雄也(Gt.):良かったよ!田邊:このまんま、カラオケで披露することになるのかと思ったよ(笑)。江口:カラオケにも入らねーよ!田邊:入らないか(笑)。曲もいい感じになってきているので、みなさん楽しみにしていてください!この“キズナソング”は、生徒(リスナー)の“キズナエピソード”を元に作らせてもらいますので、 今夜も引き続き、みんなで”キズナ”とは何かを考えながら、 “キズナソング”のタネを見つけていきたいと思います!田邊:家族構成はどんな感じなの?リスナー:お父さんとお母さんとお兄ちゃんです。高村佳秀(Dr.)4人家族だね。辻村勇太(Ba.)みんな仲良いの?リスナー:前まではそんな仲良くなかったけど、今は仲良くやっています(笑)。田邊:1人1人の関係性みたいなのを聞いていこうか。お父さんとはどうなの?リスナー:お父さんとは、小学校5年生くらいから(自分が)反抗期になって、全然話してなかったんです。一方的に無視してたんですけど……お母さんとは話すんですけど、その分ケンカもめちゃくちゃしてました。田邊:そっか〜。お兄ちゃんは?リスナー:お兄ちゃんとは、お互い全然干渉しあわない。きょうだいゲンカすら起きないみたいな感じでした。田邊:まじか〜。でも今回は、“キズナ”の話をしてくれるわけなんだけど、いまはいい感じに変わったってこと?リスナー:大学受験を機に、変わったって感じです。田邊:ちなみに、どんな大学に行きたいの?リスナー:音楽に携わるお仕事がしたいな、って思ってます。田邊:それで、勉強していた1年の間で、ご家族のみなさんとの関係が変わってきたんだね。これも1人ずつ聞いてみようかな。お兄ちゃんとはどう変わった?リスナー:お兄ちゃんは元々頭がいい人で、私はあまり勉強ができなかったんですけど……勉強がわからないときに1回聞いてみたんですね。そしたら、最初のほうは小馬鹿にしながら教えてくれて。田邊:「お前そんなのもわかんねーのかよ!」みたいな?リスナー:そうですね(笑)。そんな感じだったんですけど、だんだん自分から「この問題集やるといいよ」って持ってきてくれたり、「受験会場に着いたら、これやれ」って問題をくれたりとか、優しくしてくれました。江口:ツンデレお兄ちゃんだね(笑)。田邊:実は妹のこと思ってくれてたんだね。なんか言われた教訓とかないの?リスナー:「周りはみんなじゃがいもだと思え」とか(笑)。全員:(笑)。田邊:いいね! 古き良きお兄ちゃんって感じだね。じゃあ、お父さんはどんな感じ?リスナー:私は東京に出たいと思っているんですけど、お母さんが夏休みに東京に出すのにかかる費用だとか、受験にかかる費用とか、そういうのを全部紙に書いて渡してくれたんです。お父さんは朝早くから夜遅くまで働いているんですけど、「お父さんが、働いてくれとるからできるんだよ」ってことをお母さんが教えてくれて。そこから意識が変わって、感謝しなきゃな、って思うようになりました。田邊:お父さんは陰ながら支えてくれてる、まさに大黒柱だね。受験にかかるリアルな費用を見たわけじゃん? お父さんがこれを稼ぐために頑張ってくれてる、ってわかったんだね〜。あらためてお仕事することの大変さというのもわかったかもしれないしね。リスナー:そうですね。田邊:じゃあ最後、母ちゃんはどんな感じ?リスナー:お母さんは、ずっと味方でいてくれて……。ケンカもしたんですけど、友達に積極的に相談するタイプじゃないので、唯一相談できる相手だったりします。あと受験のときに、自分に「大丈夫」って言い聞かせるのがつらかったんですよ。そのことを言ったら、試験日のお弁当に「大丈夫」って書いてあるおにぎりを作ってくれました。田邊:めちゃくちゃいいじゃん。試験会場でお弁当開けたんやろ? それは泣くやん!リスナー:泣きそうになりました。辻村:涙の塩味やな。田邊:急に……! 辻村先生が、トンチが効いたことを言い出しましたけど(笑)。辻村:でもそれはいい応援だよ。嬉しいよな。田邊:その一言で心が軽くなったりするからな。辻村:いい関係だね。田邊:東京に進学するのは決めてるんでしょ? 上京したら一人暮らし?リスナー:そうです。田邊:じゃあ余計にね、この1年の家族みんなの愛が染み渡ると思うからさ……せっかくだから、メッセージあったら言っちゃっていいと思うよ!リスナー:じゃ、言います!『お父さん、お母さん、お兄ちゃん、今まで育ててくれてありがとう。支えてくれてありがとう。一緒に頑張ってくれてありがとう。夢を応援してくれてありがとう。たくさん迷惑をかけるかもだけど、この1年で感じた感謝の気持ちを忘れずに、東京で頑張って夢を叶えられるように勉強して、一生懸命生きたいと思います。これからも応援よろしくお願いします』全員:いや〜素敵!田邊:ちょっと泣きそうになっちゃった。辻村:この1年で家族が変わったって思ったかもしれないけど、本人が変わったから家族も変わってきたんじゃないかなって思うよね。お兄ちゃんからしたら、「お! こいつ本気になってきたな!」って思ったから、本気で教えてくれたんだと思うし。自分が成長しているから、家族がそれを認めて結果に繋がってきてるんじゃないかな?田邊:そうだね。これからも信じて突き進んだら、東京に行ってからもちゃんとそれに対して応援してくれる仲間は絶対増えるから! 不安もいろいろあると思うけど、家族みんながちゃんと支えてくれてるから! 俺らも頑張ってるから一緒に頑張ろうぜ!辻村:一緒に仕事しようね!リスナー:はい! 頑張ります!!田邊:素晴らしい話を聞かせてもらって、今日もまた“キズナソング”のタネができたかなと思いました。そんな“キズナソング”の進捗具合ですが……ワイモバさん、SCHOOL OF LOCK! の職員のみなさんは、「お前らちゃんとできてんのかよ!?」という思いがあったんでしょうね(笑)。この前、制作現場に来ていただきまして、制作模様を動画に納めてもらったんですよ! それがブルエン先生のYouTubeチャンネルにアップされました。この動画では、僕・田邊先生がみんなのエピソードを元に、どんな風に歌詞を書いているのか、そして田邊先生と家族の関係性とかも話しているので、是非チェックしてほしいなと思います!BLUE ENCOUNT キズナソング Interview vol.1【ブルエンLOCKS! supported by 親子のワイモバ学割】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/