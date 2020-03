「キズナ感謝祭」YouTube生配信が決定 [Alexandros]川上洋平・Perfumeら出演

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」の番組イベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭supported by 親子のワイモバ学割』の中止が、2月27日(木)の同番組内で発表されました。その後、動画配信でのイベント開催を伝えていましたが、3月9日(月)の放送では、パーソナリティのとーやま校長がYouTubeでの生LIVEを発表しました。とーやま校長:3月22日(日)に、千葉県幕張メッセで開催予定だった『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』。各地から集まってくれるみんな、このイベントに関わる全ての皆さんの安全……新型コロナウイルスの拡散を防ぐために中止となりました。もちろんやりたかったし、生徒のみんなに会いたかった……俺としては、(3月末に退任すするため)この3月22日に会えるのが最後だったし……。やっぱりモヤモヤは残るわけで、「このままで終わりたくないな」という気持ちは、もちろん強く思って今日まで来ている。このイベントに出演をお願いしていたゲスト講師の皆さん、『キズナ感謝祭』をサポートしてくれることになっていた仲間、そしてSCHOOL OF LOCK! の職員(スタッフ)と、何度も話し合いました、いろんなことを、喧々諤々やりました。その結果、『キズナ感謝祭』は動画配信という形で開催することになった、というのは以前にもお知らせしました。幕張メッセでのイベントからの動画配信ということで、形は大きく変わってしまいました。いろんな事情も生まれて、予定と変わることもたくさんあります。出演が発表されていたアーティスト講師の皆さんの中には、自分のたちの公演が中止や延期になってしまった人もいます。なので、思いはあるけれども、それだけで何かを決めるのは、ものすごく難しい……慎重にならないといけない時期であることもたしかです。にも関わらず、今日3月9日の時点で、たくさんの仲間が「協力したい!」と言ってくださっている。さらに“動画配信”となったことで、協力できるかもしれない……元々は出演予定が無かったアーティストにも、参加してもらえることになりました。これはありがたい、本当に! 感謝!! まぁキズナで結ばれている……いたからだろうね、これは。なので、動画を見てくれるみんな、参加してくれる皆さんの、伝えたい思いは溢れまくったということで、改めて『キズナ感謝祭』……やります!【出演アーティスト(3月9日時点/五十音順)】●動画での生放送授業パート川上洋平([Alexandros])髙橋ひかるPerfume山口一郎(サカナクション)LiSA●LIVEパートBiSHBLUE ENCOUNTMatt●音声での授業パートMrs. GREEN APPLEEveとーやま校長:いまの時点で、これだけのアーティスト講師陣が出てくれることになりました。もちろん3月22日に向けて音声を録るので、いつも放送しているものとは同じようにはならないと思う。俺も楽しみにしているし、みんなもワクワクしながら待っていてほしい。(『親子のキズナプロジェクト Supported by 親子のワイモバ学割』にて)BLUE ENCOUNT先生、Matt先生が、みんなのエピソードを聞いて作ってくれている“キズナソング”も、予定通り制作を続けてくれています。出演に関して、今日言えることはここまで! 「今日言えるのは」ってことは……まだいろいろ話をしていますよ! なので、これももうちょっとワクワクしながら待っていてほしい!そしてどこで配信するのか、ということですが、YouTubeでのライブに決定しました。もちろん無料で、何かに登録する必要も一切ありません。当日、『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭Supported by 親子のワイモバ学割』の特設サイトから、簡単に見られるようにします。【2020年3月22日(日)14:00~ YouTubeでライブ配信決定!】とーやま校長:これだけのメンツが集まって生でやるってなったら、イベントで予定していた時間よりも長くなるだろうね。正直、幕張メッセで開催できないことは本当に残念だったけど、逆に考えたらやれることが増えている状態だから、俺は楽しみ! これで、生徒のみんなも全国から集合できるでしょ? 当日、大事な予定があるという生徒も、ちょっとでもいいから参加してほしい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/