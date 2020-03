艶感あふれる再現度！　『アズールレーン』大鳳がコトブキヤよりリリース

コトブキヤより人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』に登場する「大鳳」が 1/7スケールにて初立体化! コトブキヤショップ限定で2020年9月に発売予定、予約受付が開始された。



『アズレン』の大鳳が美しく細部にまでこだわった造形でついに立体化する。

スラっとした美脚や豊潤な胸など、抜群のスタイルを忠実に造形されている。ゲームイラストでも印象的な扇型の艤装付きでの立体化となる。



海上をイメージしたベースと、艶やかな髪の毛にはクリアパーツを使用し 、水 しぶきのダイナミックさと毛先の繊細さをより一層際立たせるよう塗装が施されている。



帯や着物の模様、装飾品も細かい部分まで再現。360度どこから見ても見ごたえのある商品に仕上がっている。

商品のサイズは全高約285mm、価格は1万9500円+税となっている。



(C)2017 Manjuu Co.,Ltd . & Yongshi Co.,Ltd . All Rights

(C)2017 Yostar , Inc. All Rights