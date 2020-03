アニメ『ムヒョとロージーの魔法律相談事務所』第2期キービジュアル公開！ ムヒョの視線の先には何が!?

魔法律により罪を犯した霊に裁きを下すダークファンタジーが待望の第2期始動! アニメ『ムヒョとロージーの魔法律相談事務所』第2期のキービジュアルとテーマソングが発表された。



本作は2004年~2008年に『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載され、2018年にTVアニメ第1期が放送された西義之原作によるダークファンタジー作品。

連載終了から10年以上経った今もなお根強い人気を誇る本作の第2期が、2020年夏に放送が決定した。



夏より放送開始する第2期のキービジュアルがこの度公開となり、さらにオープニング主題歌がZAQ『イノチノアカシ』、エンディング主題歌がNOW ON AIR『Proud Days』になることも発表された。

主題歌決定に際し、アーティストからコメントも到着している。





★第2期キービジュアル



冷たい視線のムヒョや、不安げな表情を浮かべるロージーに加え、余裕な表情を見せるエンチューや、怪しげな笑みを浮かべるゴリョーとエビスが描かれたビジュアル。

さらに、第2期より登場する使者の姿も!

第2期の展開を予期させるような1枚となっている。



(C)西義之/集英社・ムヒョロジ製作委員会2







【主題歌アーティストよりコメントが到着!】

◆オープニング・テーマ/ZAQ 『イノチノアカシ』

この曲はロージー自身の成長と、それぞれのキャラクターが各々のパートナーとの間に生まれる絆をテーマに書きました。

他者と触れ合い、絆を強めていくことで自分自身の成長へと繋がり、それが自分の生きる理由になっていくという意味を込めています。

ロージーは霊を理解しようとする優しさや前向きさを持ち合わせているので、歌も前向きにかっこよく歌いました。物語の世界に少しでも似合うことができていたら嬉しいです。





◆エンディング・テーマ/NOW ON AIR 『Proud Days』

この度、ED主題歌を担当させていただくことになりました、NOW ON AIRです!

こうした形で素敵な作品に携わることができ、大変光栄に思います。

ムヒョロジの世界観や、キャラクターの在り方が浮かび上がってくるような歌詞と、前向きな疾走感溢れるサウンドに背中を押される1曲となりました。

コーラスや、間奏の6人でのハーモニーも聴きどころになっているので、アニメサイズは勿論、ぜひフルサイズでもお楽しみください!



(C)西義之/集英社・ムヒョロジ製作委員会2