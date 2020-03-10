アジカン後藤の主催するAPPLE VINEGAR賞、今年の選考委員5名が決定

後藤正文が主催する「APPLE VINEGAR -Music Award-」の今年の選考委員5名が発表された。
例年審査員を担当している後藤正文、日高央、福岡晃子の3名に加え、今年はLicaxxx、三原勇希が新たに加わった。大賞は4月上旬に発表される予定である。また、このアワードに賛同できる企業からの協賛は、3月27日まで引き続き募集しているとのこと。
＜イベント情報＞
「第3回APPLE VINEGAR –Music Award-ノミネーション10作品」
【ノミネート作品】
1. 『Agate』 / Black Boboi
2. 『Andless』 / Daichi Yamamoto
3. 『BODY』 / AAAMYYY
4. 『Brown』 / Sweet William
5. 『Dos City』 / Dos Monos
6. 『Down the Valley』 / NOT WONK
7. 『Q曲』 / 東郷清丸
8. 『エアにに』 / 長谷川白紙
9. 『けものたちの名前』 / ROTH BART BARON
10. 『毎日来日』 / なみちえ
※Album Titleアルファベット順
APPLE VINEGAR -Music Award- 2020特設サイト：http://www.applevinegarmusicaward.com/
後藤正文が主催する「APPLE VINEGAR -Music Award-」の今年の選考委員5名が発表された。
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