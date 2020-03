「ラブライブ!」と、東京・神田明神文化交流館EDOCCOで販売されている飲料「神社声援(ジンジャーエール)」がコラボ。コラボパッケージの商品が3月20日より扱われる。

これは3月25日にμ'sのアニメーションPV付きシングル「A song for You! You? You!!」が発売されることを記念して行われるもの。1年生、2年生、3年生をそれぞれラベルにデザインした全3種がラインナップされ、単品販売に加えてギフト箱入りの3種セットも販売する。3種セットは全3種のカードからランダムで1枚が封入される。

価格は各1本400円、3本セットは1400円。なお3本セットのみ通信販売も予定されている。

(c)2013 プロジェクトラブライブ!