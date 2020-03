思春期の兄妹の距離感…「黙って役割をになう」若新雄純が助言

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。3月5日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日寄せられたのは、「年頃の妹との接し方」についての相談です。10代後半男性より「今日は妹が入試で、朝からとても不安でした。最近はあまり話してくれませんが、今日は朝起きて『頑張ってね!』と言って送り出しました。若新さんに質問なんですが、年頃の妹とはどのように接すればいいのでしょうか?」若新にも妹がいるそうで、「兄妹の多くは、小さい頃は一緒に遊ぶじゃないですか。仲良かったとしたら、小学生くらいまでは何かしら一緒に遊んでいたと思う。でも、中学生、高校生くらいになってくると『一緒に遊ぼう』って言いづらくなると思うんですよ」と共感。自身はどうしていたかと言うと、CDやビデオのダビングやオーディオ機械の接続などをしてあげていたそう。特に思春期は「性別的にいろいろな違いが出てきて、仲の良い友達感覚になるのは難しい場合が多いだろう」と若新。「でも、ずっと長い時間、人生を一緒に歩んできて、同じ空間で生活してきているから、今さら言わなくてもいいし、気づかわなくてもできることっていっぱいある。思春期の間の(妹との)関係は、友達のような感覚とは変わってくると思う」と話します。そして、「無理にコミュニケーションを取って仲良くしゃべろうとせず、黙っていても存在を感じてもらえる方法がいい」とアドバイス。さらには「僕は長男なので弟や妹という立場の本当の気持ちはわからないけど……」と前置きし、「思春期のころってオヤジやオカンのことがウザくなるじゃないですか。部屋に入ってこられたり、ベタベタとされるのは困るんですよ。でも、『はい、やっといてあげたよ』だけ言って、黙って期待していたことを親がやっておいてくれると、“さすが!”とか“助かる!”って思うわけ。きっと今、妹さんは受験のことがあったり、これから進学して環境は変わったりすると、例えばスマホを買い替えるとか、アプリの契約をしてアカウントをつくる、登録するとか、大人の力が必要なものなどがあるじゃないですか。そういうものをお兄ちゃんが黙って手伝ってあげる。必要としていることを、黙って役割をになってあげると、程よい距離感で“私にはお兄ちゃんがいてよかったな”ってなるんじゃないか」と言います。そして、もしそうしたときすぐには兄の存在の有難さに気づかなくとも、「役割をになうことで、“(兄は)頼れる人”という信頼関係はずっと続いていくと思うので、時間が経ってまた(兄妹で)しゃべりたくなったときにも話しやすくなるでしょうし、今は無理をして友達目線でベタベタしようとせず、だからといって一切関係をつくらないというわけでもなく、妹さんが“頼りたい”と思っていそうなことの力になってあげる。見返りは求めず、黙ってやってあげるといいのでは」と助言していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286