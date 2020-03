『ハイチュウミニ』『キャラメルミニ』と『パックマン』が初コラボ！ オリジナルゲームが誕生！

森永製菓は、食べ合わせを楽しめるチューイングキャンディ『ハイチュウミニ』『キャラメルミニ』のリニューアルを機に、今年生誕40周年を迎える人気ゲーム『パックマン』とコラボしたブラウザゲーム『森永パックマンミニ』を2020年3月9日(月)より公開する。



『森永パックマンミニ』は、誕生から40周年を迎えてなお、老若男女問わず愛され続けるゲーム『パックマン』の世界観がベース。レトロで可愛く操作方法も簡単なので、『パックマン』を知らない世代でも気軽にプレイできるゲームに仕上がっている。



本ゲームには、商品にちなんだ2つのステージが用意されており、『ハイチュウミニステージ』には『キャラメルミニ』味のパワークッキーが、『キャラメルミニステージ』には『ハイチュウミニ』味のパワークッキーがそれぞれ登場。パックマンがそれらのクッキーを食べることで、2粒の食べ合わせからいろいろな食べ物にゴーストが変身する。例えば、『ハイチュウミニ』のぶどう味と『キャラメルミニ』のミルクキャラメル味で”ラムレーズン”に、『ハイチュウミニ』のオレンジ味と『キャラメルミニ』のいちご味で”パッションフルーツ”に変身! 様々なゴーストの可愛らしいデザインにも注目だ。



ミニシリーズ4商品の中から『ハイチュウミニ』と『キャラメルミニ』の両商品の購入者だけが楽しめる、難易度の高い「スペシャルステージ」も用意されている。



また、本ゲームの公開を記念した『パックマンミニ』のオリジナルグッズが当たる2つの限定キャンペーンも実施する。



PAC-MAN™&(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C)MORINAGA & CO., LTD.