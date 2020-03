ヤなことそっとミュートがタワレコアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターに登場

3月25日(水)にメジャデビューするヤなことそっとミュートが、タワーレコード新宿店始動の企画「NO MUSIC, NO IDOL?」のポスターに登場する。

「ヤなことだらけの日常をそっとミュートしても何も解決しないんだけど、とりあえずロックサウンドに切ないメロディーを乗せて歌ってみる事にする」をコンセプトに2016年より始動した4人組アイドルグループ・ヤなことそっとミュート(通称:ヤナミュー)。



タワーレコードでは、メジャーデビューシングルを記念して、コラボレーションポスターを制作。対象12店舗にてメジャーデビューシングル『Afterglow / beyond the blue.』限定盤または通常盤を購入すると、予約者優先・先着でポスターがプレゼントされる。(ポスターの画像はこちらから)



【対象店舗】12店舗

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇リウボウ店



【対象商品】

アーティスト:ヤなことそっとミュート

タイトル『Afterglow / beyond the blue.』

発売日:3月25日(水)

価格: 1,800円(税別)<限定盤 CD+DVD>