「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 4th LIVE@オオサカ《Welcome to our Hood》」Blu-ray / DVDのジャケットが公開された。

3月25日にリリースされる本アイテムには、2019年9月7・8日に大阪・大阪城ホールで行われた公演の模様を収録。このたび公開されたジャケットイラストは、表面がイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、裏面がシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”の描き下ろしイラストで彩られた。そのほかBlu-ray、DVDの法人別オリジナル特典の絵柄も解禁に。詳細は公式サイトにて確認を。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 4th LIVE@オオサカ《Welcome to our Hood》」収録内容

DAY1(2019.9.7)Playground

01. Hoodstar / Division All Stars

02. ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- / Division All Stars

03. What’s My Name? / 毒島メイソン理鶯(CV:神尾晋一郎)

04. ベイサイド・スモーキングブルース / 入間銃兎(CV:駒田航)

05. G anthem of Y-CITY / 碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

06. シノギ(Dead Pools)/ MAD TRIGGER CREW

07. おはようイケブクロ / Buster Bros!!!

08. センセンフコク / 山田二郎(CV:石谷春貴)

09. New star / 山田三郎(CV:天崎滉平)

10. 俺が一郎 / 山田一郎(CV:木村昴)

11. BB's City / 山田二郎(CV:石谷春貴) & 山田三郎(CV:天崎滉平)

12. Nausa de Zuiqu / 山田一郎(CV:木村昴) & 碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

13. □□□メドレー(Everyday~Tokyo~ヒップホップの初期衝動~Re:Re:Re:~TONIGHT~0:00:00)/ □□□

14. 3$EVEN / 有栖川帝統(CV:野津山幸宏)

15. シナリオライアー / 夢野幻太郎(CV:斉藤壮馬)

16. drops / 飴村乱数(CV:白井悠介)

17. Stella / Fling Posse

18. シャンパンゴールド / 伊弉冉一二三(CV:木島隆一)

19. チグリジア / 観音坂独歩(CV:伊東健人)

20. 迷宮壁 / 神宮寺寂雷(CV:速水奨)

21. Wrap&Rap ~3分バイブスクッキング~ / 伊弉冉一二三(CV:木島隆一) & 観音坂独歩(CV:伊東健人)

22. パピヨン / 麻天狼

23. GO ON / GADORO

24. ROLLER COASTER / GADORO

25. クズ / GADORO

26. T.D.D LEGEND / The Dirty Dawg

27. ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem- / Division All Stars

28. ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- SP Ver. / All Cast



キャスト:木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、たかはし智秋、小林ゆう

ゲストアーティスト:□□□、GADORO

DJ:DJ U-ICHI

DAY2(2019.9.8)Battleground

01. ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- / Division All Stars

02. ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- / Division All Stars

03. おはようイケブクロ / Buster Bros!!!

04. IKEBUKURO WEST GAME PARK / Buster Bros!!!

05. Stella / Fling Posse

06. Shibuya Marble Texture -PCCS- / Fling Posse

07. WAR WAR WAR / Buster Bros!!! ・ MAD TRIGGER CREW

08. TACO DANCE / 餓鬼レンジャー

09. ちょっとだけバカ / 餓鬼レンジャー

10. パピヨン / 麻天狼

11. Shinjuku Style ~笑わすな~ / 麻天狼

12. Yokohama Walker / MAD TRIGGER CREW

13. シノギ(Dead Pools)/ MAD TRIGGER CREW

14. BATTLE BATTLE BATTLE / Fling Posse ・ 麻天狼

15. DEATH RESPECT / MAD TRIGGER CREW ・ 麻天狼, 山嵐

16. Rock'n'Roll Monster / 山嵐

17. BOXER'S ROAD / 山嵐

18. The Champion / 麻天狼

19. Hoodstar / Division All Stars

20. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- SP Ver. / All Cast



キャスト:木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、たかはし智秋、小林ゆう

ゲストアーティスト:餓鬼レンジャー、山嵐

DJ:DJ U-ICHI