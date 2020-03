MUCC、1年3ヶ月ぶり15枚目のアルバム『惡』5月2日に発売決定

ヴィジュアル系バンドMUCCの最新アルバム『惡』の発売が5月20日に決定した。



本作は、昨年12月28日に国立代々木競技場第一体育館にてMUCCの逹瑯(Vo)がオーガナイザーを務めた「Trigger In The Box」の最後に、場内スクリーンでアルバム発売がいち早く発表されていた。仕様は3形態で初回生産限定盤、通常盤の他に、ファンクラブ会員限定盤も発売される。



シングル曲「生と死と君」「アメリア 」「My WORLD」を始め、会場限定デモテープシリーズから「自己嫌惡」「COBALT」が新たに生まれ変わり収録されるとのこと。同時に黒と赤のコントラストが印象深い新しいビジュアルも解禁された。詳細は後日発表となる。



また、6月21日には新設されるぴあアリーナMMで「蘇生」と銘打ったライブが開催、3月11日正午よりプレイガイド先行予約もスタートする。









<リリース情報>



MUCC

ニューアルバム『惡』



発売日:2020年5月20日(水)



初回生産限定盤(CD+DVD):特製スリーブケース仕様

価格:3500円(税抜)

通常盤:(CD only)

価格:3000円(税抜)

朱ゥノ吐VIP会員限定受注生産盤(LPサイズジャケット仕様+特製48Pブックレット)

価格:5500円(税抜)※朱ゥノ吐VIP会員受注期間

3月9日(月)18:00~3月31日(火)23:59まで

「生と死と君」「アメリア 」「My WORLD」「自己嫌惡」「COBALT」含む全16曲収録予定



<ライブ情報>



MUCC

「蘇生」



2020年6月21日(日)ぴあアリーナMM (神奈川県横浜市)

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

チケット料金:

VIP席 15000円(ソールドアウト)

指定席 7700円(税込)

【プレイガイド6社合同1次先行予約】

申し込み期間:3月11日(水)12:00~3月17日(火)23:00

※Yahoo!チケット、LINE TICKETは、3月16日(月)23:00まで

イープラス:https://eplus.jp/mucc20200621/

ローソンチケット:https://l-tike.com/mucc20200621/

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/mucc20200621/

Yahoo!チケット:http://r.y-tickets.jp/mucc20200621/

楽天チケット:http://r-t.jp/mucc20200621

LINE TICKET:https://ticket.line.me/sp/mucc20200621



チケット一般発売日:5月24日(日)



MUCC Official HP:http://www.55-69.com/