コミックアース・スター（アース・スター エンターテイメント）で、連載作品の無料公開が行われている。

無料公開の対象は同サイトで連載されている作品の1巻分で、ラインナップは週替り。なお本日3月9日から無料になっている一二三「四十七大戦」は1巻から4巻までが対象になっている。

コミックアース・スター無料公開スケジュール

3月9日12時から3月15日23時59分まで

一二三「四十七大戦」（1～4巻）

https://www.comic-earthstar.jp/sp/detail/taisen/

納都花丸/藤孝剛志/成瀬ちさと「即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。－ΑΩ－」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/sokushicheat/

成家慎一郎/ナハァト/三弥カズトモ「その者。のちに…～気がついたらS級最強!? 勇者ワズの大冒険～」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/sonomono/

志之村旭/猫子/Mika Pikazo「最強呪族転生～魔術オタクの理想郷～」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/jyuzoku/

3月16日12時から3月22日23時59分まで

漆原玖/門司柿家/toi8「冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた 黒髪の戦乙女」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/srank/

来海きこ/ぶしやま「ケモナー勇者を落としたい！」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/kemona/

RIO/猫子/NAJI柳田「転生したらドラゴンの卵だった ～イバラのドラゴンロード～」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/doratama/

ぬっく「マンガ家先生と座敷わらし」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/zashiki/

荒木風羽/壱弐参/武藤此史「悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ ―と、ポチの大冒険―」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/azuri/

3月23日12時から3月29日23時59分まで

鴨鍋かもつ「魔王の秘書」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/maouno/

しろ「ヤマノススメ」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/yamanosusume/

咲良/ちょきんぎょ。/47AgDragon「転生吸血鬼さんはお昼寝がしたい～Please take care of me.～」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/tenseiohirune/

名苗秋緒/九頭七尾/上田夢人「無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが-才能ゼロの成り上がり-」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/musyoku/

草壁レイ/南野海風/ネコメガネ「俺のメガネはたぶん世界征服できると思う。 エイルの奇妙なメガネ生活」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/megane/

森貴夕貴/FUNA/亜方逸樹「私、日常は平均値でって言ったよね！」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/noukin4koma/

KRSG/久正人「全時空選抜最弱最底辺決定戦」

https://www.comic-earthstar.jp/detail/saijyaku/