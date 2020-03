桃井かおり、松たか子、満島ひかり…歌っても素晴らしい日本の女優といえば？

高橋みなみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「高橋みなみの『これから、何する?』」」。毎週水曜日は、音楽ジャーナリストの高橋芳朗さんとお届け。3月4日(水)の放送では、“歌う女優”特集をお送りしました。今回は伝説のミュージカルスター、ジュディ・ガーランドの晩年を描いた映画「ジュディ 虹の彼方に」(3月6日(金)公開)で、自ら歌い、鬼気迫る演技を披露したレネー・ゼルウィガーがアカデミー賞主演女優賞を獲得したことにちなみ、“歌う女優”特集を実施。番組前半ではレネー・ゼルウィガーのほか、グウィネス・パルトロウやスカーレット・ヨハンソンなど海外女優の楽曲を紹介し、特集では日本人女優の名曲をオンエア!いしだあゆみさんは、もともと歌手としてデビューし、「ブルー・ライト・ヨコハマ」などのヒット曲を持ち、紅白歌合戦にもたびたび出演。この曲は、そんな彼女が1977年に“いしだあゆみ&ティン・パン・アレイ・ファミリー”名義でリリースしたアルバム『アワー・コネクション』からの1 曲です。このアルバムは細野晴臣さんや山下達郎さんらが参加した「シティポップの名盤」だそうで、なかでもこの曲は「クールなモノローグがカッコいい!」と芳朗さんは評します。これは桃井かおりさんが1986年にリリースしたアルバム『KAORI SINGS THE LADY』から。いかにも桃井さんらしいムーディーかつ大人な仕上がりに、たかみなも「色っぽい!」と声を上げます。これは、竹下景子さんが1982年に発表したアルバム『WHAT EVER HAPPENED TO KEIKO?』の収録曲です。当時、竹下さんは「お嫁さんにしたい女優No.1」と言われていたそうですが、この曲は「そんな清純派のイメージを裏切るような密会ソング」。とはいえ、「曲調はメロウで爽やか。コアなシティポップ好きからの評価が高い曲」と芳朗さん。この曲が収録された2003年発売の『home grown』は、旦那さんであるギタリスト・佐橋佳幸さんが初めて全面プロデュースしたアルバムだそう。松たか子さんといえば、いまや「アナと雪の女王」のイメージが強いですが、芳朗さんは「ポップシンガーとしても素晴らしい作品をたくさん残している」と言い、なかでもこの曲は「スティーリー・ダンのようなAOR歌謡で素晴らしい」と絶賛。小西真奈美さんが自ら全曲作詞作曲を手掛け、KREVAさんがサウンドプロデュースした2017年リリースのEP『I miss you』に収録されたこの曲は、幻想的なトラックに高音と低音を使い分けた歌声が映える、素晴らしい仕上がりに。Mondo Grossoや小沢健二さんともコラボしている満島ひかりさんが、2017年に発売したシングル「群青」。この曲はEGO-WRAPPIN'が楽曲提供し、「時間の経過を忘れてしまいそうな曲」と芳朗さん。たかみなも「曲のなかに漂っている感じ……不思議な感覚になりますね」とうっとり。そして、最後は2人とも「声が素晴らしい!」と言う前田敦子さんの2014年のシングル「セブンスコード」のカップリング曲「コンタクトレンズ」で締めくくりました。多くの女優さんの歌声を聴き、「いろいろな女優さんがさまざまな名曲を歌っているんですね!」と驚くたかみな。さらには、「女優さんは本当に振り幅がスゴイ。もっと歌ってほしい。まだまだ素晴らしい曲もあるので、またやりましょう!」と話していました。【番組概要】番組名:高橋みなみの「これから、何する?」放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55パーソナリティ:高橋みなみ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/korenani番組SNS:LINE=@korenaniTwitter=@KoreNaniTFMInstagram=korenanitfm