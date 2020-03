EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、EXILE THE SECOND、E-girlsなどLDH所属アーティストの過去のライブ映像が、公式YouTubeチャンネル「LDH JAPANチャンネル」で無料公開される。

これは新型コロナウイルスの感染拡大防止のため所属アーティストのライブを自粛してきたLDHが、「全国の皆さまにエンタテインメントの力で少しでも楽しんでもらえる時間を提供し、日々の不安を拭い去ることに貢献できたら」という思いから実施するもの。本日3月9日18:00から31日までの間に約40本のライブ映像が順次公開される。なおこの発表に際しEXILE AKIRAは「一日も早く皆さまが健康で安全に過ごせる日が来ることを願いながら、これからも『日本を元気に』というテーマのもと、LDHらしいエンタテインメントをお届けしていきたいと思います」とコメントしている。

EXILE AKIRA コメント

このたび、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、LDH所属アーティストのライブ映像コンテンツをYouTubeで無料公開させていただくことになりました。



僕たちEXILE TRIBEも、EXILEのドーム公演をはじめ、各グループのライブを新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、自粛することになり、ライブを楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったのと同時に、僕たち自身も本当に残念な気持ちで一杯でした。



また、未だ収束が見えない新型コロナウイルスの影響で、小中高校の臨時休校要請や全国各地で相次ぐ外出の自粛要請など、日々不安を感じている皆さまも多いことかと思います。



そこで、さまざまなライブやイベントが中止や延期にせざるを得ない状況が続いている今、僕たちにできることや、皆さまに喜んでいただけることは何かと、LDHアーティスト、スタッフ一同で考え、これまでのライブ映像の無料公開を実施することになりました。



僕たちEXILEはもちろん、LDHに所属する全メンバーは、エンタテインメントを通じて一人でも多くの方に笑顔を届け、元気になっていただけるエンタテインメントの創造を一番に考えて活動しています。



期間限定ではありますが、僕たちのライブ映像を見て楽しんでいただき、不安を感じている皆さまの気持ちを少しでも明るくすることができたら嬉しいです。



一日も早く皆さまが健康で安全に過ごせる日が来ることを願いながら、これからも「日本を元気に」というテーマのもと、LDHらしいエンタテインメントをお届けしていきたいと思います。

LDH 無料公開作品タイトル(予定)

・EXILE LIVE TOUR 2013 "EXILE PRIDE"

・EXILE LIVE TOUR 2018-2019 "STAR OF WISH"

・EXILE TRIBE PERFECT YEAR LIVE TOUR TOWER OF WISH 2014 "THE REVOLUTION"

・EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2017-2018 "ROUTE 6・6"

・三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2017 "UNKNOWN METROPOLIZ"

・GENERATIONS LIVE TOUR 2018 "UNITED JOURNEY"

・E-girls LIVE 2017 "E.G. EVOLUTION"

・HiGH&LOW THE LIVE

and more