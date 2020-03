HIKAKIN & SEIKIN、Fischer's、TOSHIMITSU(東海オンエア)らUUUM所属の動画クリエイターがテレビアニメ「ONE PIECE」の歴代主題歌をカバーしたアルバム「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」が5月27日にリリースされる。

本作にはHIKAKIN & SEIKINがカバーする「ウィーアー!」、Fischer'sのんだほ&ぺけたんによる「ウィーゴー!」、TOSHIMITSUが歌う「ココロのちず」などの収録を予定。参加したHIKAKIN & SEIKINは「アニメを毎週楽しみに見ていた小学生の自分に『これを将来歌ってるんだよ』と言ってあげたいくらい感動しています」と喜びをコメントしている。

HIKAKIN & SEIKIN コメント

国民的アニメ「ONE PIECE」の誰もが知っている「ウィーアー!」という代表曲を歌わせて頂いて本当にうれしいです。

アニメを毎週楽しみに見ていた小学生の自分に「これを将来歌ってるんだよ」と言ってあげたいくらい感動しています。当時何も考えずにテレビの前で「いい歌だな」と観ていた自分が、思いもしない体験をしていることが感動的で光栄で、精一杯歌わせて頂きます。

んだほ&ぺけたん from Fischer's コメント

どうも!フィッシャーズのンダホです!

大好きな大好きなONE PIECEさんと、映画、漫画に続いて、音楽でのコラボが決定して本当に嬉しい気持ちで一杯です!

今回は沢山の仲間達と一緒に楽曲に参加できるので益々楽しみです!

音楽を通じてONE PIECEが好きな方にも、初めて聴く方にも、ONEPIECEの世界感をまた新しい形でお届けしてより楽しんでもらえたらなと思っています!

皆さんに届くように「新しい世界への冒険の夜明け」の様な気持ちで頑張りますので、是非是非!GETして聴いてみてください!!

TOSHIMITSU(東海オンエア)コメント

学生の頃、毎週必ず買っていたジャンプ作品の企画に携われる事にとっても感動…!

僕もたくさん聴いてきた「ココロのちず」大切に歌わせていただきます!

見てるか学生の頃の俺…!こんな未来が待ってるぞ!野球部三年間補欠も悪くない!笑

V.A.「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」収録曲(タイトル / カバーアーティスト)

・ウィーアー! / HIKAKIN & SEIKIN

・ウィーゴー! / んだほ&ぺけたん from Fischer's

・ココロのちず / TOSHIMITSU(東海オンエア)

and more

(c)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション (c)UUUM