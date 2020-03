ZEPPET STOREの既発曲のうち9曲のミュージックビデオがYouTube、Apple Music、LINE MUSICで公開された。

公開となったMVは1996年発表の「声」「TO BE FREE」をはじめ、1997年の「SUPERSTITION」「BLUE」、1998年の「DON'T ASK ME WHY」「LOOP」「FLY HIGH」「ROSE」、1999年の「SPIRAL」というラインナップ。X JAPANのhideに見出されてデビューした1996年以降の楽曲群となっており、hideのオフィシャルTwitterアカウントでは「hideが愛したZEPPET STOREの名曲たちを是非、お楽しみください」とコメントが発表されている。

ZEPPET STOREは2005年に解散するも、2011年に東日本大震災のチャリティを目的に再結成。木村世治(Vo, G)、赤羽根謙二(G)、中村雄一(B)、YANA(Dr)という解散時のメンバーに、初代ギタリストの五味誠(G)を加えた5人編成で活動している。