『ドロヘドロ』堀内賢雄が歌う煙のキャラソン配信！＆ギョーザ男キャストはチョー！

TVアニメ『ドロヘドロ』より、原作者・林田球先生初の作詞による煙(CV:堀内賢雄)のキャラクターソング『ドリームキノコ』がまさかのフルサイズ配信スタート! 堀内賢雄さん、林田球先生からはコメントも到着。さらにBD BOX下巻「魔のおまけ」登場のギョーザ男のキャストがチョーさんに決定した。



長きにわたって愛され続けた林田球の『ドロヘドロ』(全23巻)。そのTVアニメがTOKYO MXほかにて好評放送中! 謎が謎を呼ぶミステリアスな物語かと思えば、ゾンビ溢れるリビングデッドデイ、本格スポーツアニメかと誤解を招くほどハイクオリティな野球回が放送されるなど、全く予想がつかない混沌の展開で、視聴者の心を鷲掴んで離さない。



ついに物語は原作ファン垂涎の人気エピソード・ブルーナイトへ突入! 3月9日(月)に放送された魔の9では、心と能井がパートナー契約を結んだ過去が描かれた。思い出の中で心と能井がよく食事をしていた、煙が経営するラーメン屋・花煙。

オーナーである煙自らが歌い、店内で流しているイメージソング『ドリームキノコ』が、まさかのフルサイズで配信がスタート! ダウンロードして何度も繰り返し聴こう!



また『ドリームキノコ』を歌う堀内賢雄さん、この『ドリームキノコ』で初めての作詞を手掛けた原作者の林田球先生からはコメントも到着している。



そして、『ドリームキノコ』も流れる人気エピソード・ブルーナイトが収録されるBlu-ray BOX下巻。その特典である約30分の新作アニメ映像OVA「魔のおまけ①~⑥」に登場する人気キャラ、ギョーザ男のキャストをついに解禁!



コミカルなキャラクター達が活き活きと魅力的に描かれる『ドロヘドロ』の世界へ、『マギ The kingdom of magic』マタル・モガメット、『ONE PIEC』ブルック、『ロード・オブ・ザ・リング』ゴラムなどを担当する大ベテランのチョーさんが参戦! この人気キャラをどのように演じてみせるのか……。ギョ~ザッザッザッ!



☆堀内賢雄さん、林田球先生からコメントも到着!

<煙役:堀内賢雄>



はじめに楽曲を聴いた時、昭和のムード歌謡を彷彿させる、まさに! 私の大好きなタイプの曲でした。しかもタイトルは『ドリームキノコ』‥笑えました。

レコーディングでは、煙の哀愁が漂うように努力しましたね。また、サビのキーの高い部分もクリアで歌い上げるようなイメージで歌いました。

とても楽しく収録させて頂きました煙の歌声‥皆様お楽しみください。



<林田球先生>



まさか16年前に書いたドリームキノコが実際に聴けるとは!

今回アニメのプロデューサーさんが本物の歌にしてくれるということでマンガで書いた歌詞に追加する形で、初の作詞に挑戦しました。歌詞の中で出てくるキノコの名前は図鑑などに実際あるものです。

煙を演じる堀内賢雄さんのすばらしい歌声。(K)NoW_NAMEさんの作った耳に残るメロディー。ぜひ一緒に歌ってみてください。

バカマツタケみたーいなことは言うなよ~♪



◆「ドリームキノコ」配信情報



花煙イメージソング『ドリームキノコ』/煙(CV:堀内賢雄)フルサイズ配信中!

価格:255円

配信先:iTunes、mora、mora(ハイレゾ)、レコチョク



◆キャラクター紹介

<ギョーザ男(CV:チョー)>



空腹虫(ハングリーバグ)に住みつくギョーザの妖精。



【ドロヘドロ Blu-ray BOX 下巻 初回生産限定版】

発売日:2020年6月17日

価格:1万9800円+税

収録話数:第7話~第12話+OVA「魔のおまけ」(総尺約30分)



【初回生産限定特典】

①原作・林田球描き下ろし下巻BOX

②キャラクターデザイン・岸友洋描き下ろしデジパック

③OVA「魔のおまけ①~⑥」(総尺約30分) ⇒新規アニメ映像!

④オリジナルシューピアス ⇒スニーカーの紐に付けられるアクセサリー!



【初回・通常共通特典】

【映像特典】PV、CM



発売・販売元:東宝



※商品仕様・特典・画像は予告なく変更になる場合あり。

※初回限定版の在庫終了後は、本編ディスク・映像特典のみの通常版に切り替わる。(価格・品番・POSは変更なし)



◆作品概要

TVアニメ『ドロヘドロ』

TOKYO MX、BS11 毎週日曜日24:00~

MBS 毎週火曜日27:00~

Netflixにて前日先行配信中



<CAST>

カイマン:高木渉、ニカイドウ:近藤玲奈、煙:堀内賢雄、心:細谷佳正、能井:小林ゆう、藤田:高梨謙吾、恵比寿:富田美憂、ジョンソン:木村良平、13:梶裕貴



<STAFF>

原作:林田球(小学館『ゲッサン』刊)

監督:林祐一郎

シリーズ構成:瀬古浩司

キャラクターデザイン:岸友洋

世界観設計・美術監督:木村真二

音楽プロデュース:(K)NoW_NAME

アニメーション制作:MAPPA



オープニングテーマ:(K)NoW_NAME『Welcome トゥ 混沌』(TOHO animation RECORDS)

エンディングテーマ:(K)NoW_NAME『Who am I ?』(TOHO animation RECORDS)、(K)NoW_NAME『Night SURFING』(TOHO animation RECORDS)



