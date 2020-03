バーニーズ ニューヨーク神戸店が開店10周年を記念した限定アイテムを発売

バーニーズ ニューヨーク神戸店は、神戸旧居留地再開発プロジェクトの中心である仲町通りに面した複合ビルに、2010年3月5日に日本4号店として関西初の旗艦店としてオープンし、2020年開店10周年を迎えた。これを記念し世界の一流ブランドとコラボレートした限定アイテムを多数ラインナップするほか、通常取扱いのないブランドも幅広く用意する。



また、3月20日(金)より神戸店店頭にて商品を購入すると、神戸店10周年の記念ロゴをデザインした今年だけの特別な限定ショッピングバッグに入れてお渡し。







取扱いブランド例)ATHENA NEW YORK / DR.VRANJES / FONTANA MILANO 1915 / HIROTAKA / MANOLO BLAHNIK / MAGNOLIA12 / MAISON MARGIELA / STELLA McCARTNEY / VALENTINO GARAVANI / VERSACE / YOSHINORI KOTAKE DESIGN / ZERO + MARIA CORNEJO and more...





住所:兵庫県神戸市中央区京町25番地 神戸旧居留地25番館

営業時間:11:00-20:00

※新型コロナウイルス感染拡大防止対応により3月5日(木)〜3月15日(日)の期間、11:00〜19:00までの営業。



バーニーズ ニューヨークオフィシャルサイト:https://www.barneys.co.jp/events/kobe-10th-anniversary.html

問合せ先:バーニーズ ニューヨーク カスタマーセンター TEL 0120-137-007(受付時間 11:00–20:00/1月1日を除く)