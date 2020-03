森口博子のカバーアルバム「GUNDAM SONG COVERS 2」の発売日が6月10日に決定。併せて収録曲とジャケットアートワークが公開された。

「GUNDAM SONG COVERS 2」は、森口が「機動戦士ガンダム」シリーズの楽曲をカバーおよびセルフカバーした昨年8月リリースのアルバム「GUNDAM SONG COVERS」の続編にあたる作品。今作は“ガンダムファンによるガンダムファンのための最強カバーアルバム”というテーマが掲げられ、総数10万票を超えたインターネットでのファン投票上位トップ10が収録される。またボーナストラックとして森口のカバーによる「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌「暁の車」と、森口の選曲によるガンダムソング1曲も収められる。

アルバムは通販サイト・KING e-SHOPのみで受注される数量限定生産盤と、一般流通の通常盤の2形態で発売。ジャケットイラストは前作同様、ガンダム作品のキャラクターデザイナーも務めることぶきつかさが手がけており、森口が主題歌を担当した「機動戦士ガンダムF91」の主人公機“ガンダムF91”とノーマルスーツを着用した森口の姿が描かれている。さらに本作の発売記念イベントが東京都内で開催が予定されており、初回プレス分にはイベントへの参加応募抽選券が封入される。

森口博子「GUNDAM SONG COVERS 2」収録曲

・サイレント・ヴォイス(「機動戦士ガンダムZZ」オープニングテーマ)

・銀色ドレス(「機動戦士Zガンダム」挿入歌)

・君を見つめて -The time I'm seeing you-(「機動戦士ガンダムF91」イメージソング)

・いつか空に届いて(「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」オープニングテーマ)

・あんなに一緒だったのに(「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ)

・星空のBelieve(「機動戦士Zガンダム」エンディングテーマ)

・DREAMS(「機動新世紀ガンダムX」オープニングテーマ)

・一千万年銀河(「機動戦士ガンダムZZ」エンディングテーマ)

・月の繭(「∀ガンダム」エンディングテーマ)

・MEN OF DESTINY(「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」オープニングテーマ)

<Bonus Track>

・暁の車(「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌)

・森口博子セレクト カバーソング ※後日発表