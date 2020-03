歌手の森口博子さんが、人気アニメ「ガンダム」シリーズの楽曲をカバーしたアルバム「GUNDAM SONG COVERS」の続編「GUNDAM SONG COVERS 2」の収録曲が3月8日、発表された。一般投票によって森口さんがカバーする楽曲が選ばれ、「機動戦士ガンダムZZ」のオープニングテーマ「サイレント・ヴォイス」などが収録される。

「機動戦士Zガンダム」の挿入歌「銀色ドレス」、「機動戦士ガンダム F91」のイメージソング「君を見つめて -The time I’m seeing you-」、「機動戦士ガンダム 0080 ポケットの中の戦争」のオープニングテーマ「いつか空に届いて」、「機動戦士ガンダム SEED」のエンディングテーマ「あんなに一緒だったのに」などのカバー、セルフカバーがアルバムに収録される。

ジャケットのイラストは、前作から引き続き、ことぶきつかささんが担当。「機動戦士ガンダム F91」のガンダムF91と森口さんが描かれる。6月10日に発売。

◇収録曲(曲順未定)

サイレント・ヴォイス▽銀色ドレス▽君を見つめて -The time I’m seeing you-▽いつか空に届いて▽あんなに一緒だったのに▽星空の Believe▽DREAMS▽一千万年銀河▽月の繭▽MEN OF DESTINY▽暁の車▽森口博子セレクト カバーソング(楽曲は後日発表)