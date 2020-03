森口博子による「ガンダム」シリーズ楽曲のカバー・セルフカバーアルバム「GUNDAM SONG COVERS 2」のジャケットイラストが解禁。また本アルバムの収録曲と、発売日が6月10日に決定したことが発表された。

ジャケットイラストは2019年8月に発売された「GUNDAM SONG COVERS」に引き続き、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」でキャラクターデザインを務めたことぶきつかさが描き下ろし。1991年に森口が主題歌を担当した「機動戦士ガンダムF91」の主人公機・ガンダムF91と、ノーマルスーツを身にまとった森口が月をバックに宇宙空間をただよっている。

通常版の初回製造分には、ジャケットイラストを使用したスリーブケースが付属。数量限定生産版は、ジャケットイラストを大きめサイズで楽しめる「LPサイズダブルジャケット仕様」となっている。なお通常版の初回製造分と数量限定生産版には、都内で後日開催が予定されている「GUNDAM SONG COVERS プレミアム トーク&ライブ」への応募抽選券を封入。さらに通常版を購入した人には、ジャケットイラストを用いたクリアファイルが先着でプレゼントされる。なお数量限定生産版は一般CDショップには並ばず事前予約制なので、手に入れたい人は3月31日までに通販サイト・KING e-SHOPで申し込もう。

「GUNDAM SONG COVERS 2」収録曲

「サイレント・ヴォイス」(「機動戦士ガンダムZZ」オープニングテーマ)

「銀色ドレス」(「機動戦士Zガンダム」挿入歌)

「君を見つめて -The time I'm seeing you-」(「機動戦士ガンダムF91」イメージソング)

「いつか空に届いて」(「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」オープニングテーマ)

「あんなに一緒だったのに」(「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ)

「星空のBelieve」(「機動戦士Zガンダム」エンディングテーマ)

「DREAMS」(「機動新世紀ガンダムX」オープニングテーマ)

「一千万年銀河」(「機動戦士ガンダムZZ」エンディングテーマ)

「月の繭」(「∀ガンダム」エンディングテーマ)

「MEN OF DESTINY」(「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」オープニングテーマ)

Bonus Track

「暁の車」(「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌)

森口博子セレクト カバーソング



※曲順未定