2017年に投手転向。3年間で防御率が5点以上改善



クリーブランド・インディアンスのある選手が、リリーフ投手としてメジャーのマウンドを目指している。かつて外野手として372試合に出場し271安打、12本塁打を放ったキャリアを持つ左腕のアンソニー・ゴース投手は、2017年から投手に転向。今季も投手としてスプリングトレーニング(春季キャンプ)に参加し、持ち味を発揮しながらアピール中だ。







現在29歳のゴースは2012年に外野手としてトロント・ブルージェイズでメジャーデビューを果たし、3シーズンで計202試合に出場。その後、2015年にデトロイト・タイガースに移籍して1年目からキャリア最多の140試合に出場し、シーズン123安打を放つ活躍を見せた。しかし、30試合の出場に終わった2016年シーズンを最後に「外野手」に別れを告げることになる。



転機は2017年。タイガースのノンロースター選手としてスプリングトレーニングに「投手」として参加し、新たなスタートを切った。その年は1A+クラスで11試合に登板して0勝2敗2ホールド、防御率7.59に終わりフリーエージェント(FA)となる。



オフに一旦はテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結びながら、10日後にはヒューストン・アストロズに移籍。しかし、年をまたいで翌2018年3月に再びレンジャーズと契約しシーズンを過ごすことになった。レンジャーズ傘下では1A+と2Aで計28試合に登板して、マイナー初勝利と初セーブを含む2勝0敗6ホールド1セーブをマーク。防御率も5.19と改善を見せた。



すると、オフにインディアンスと契約。昨季2019年シーズンは、再び傘下マイナーの1A+と2Aクラスで登板。ここでいよいよ大きなステップを刻む。左肩や右ふくらはぎを負傷しながら、前年よりも多い32試合に登板し、1勝4敗1ホールド4セーブとキャリア最多のセーブ数をマークしながら防御率は一気に2.48と2点台に乗せた。



そして迎えた2020年。ゴースはノンロースターとしてスプリングトレーニングに参加し、ここまで5試合に登板して0勝1敗2ホールド、防御率7.71。しかし、米公式サイト『MLB.com』によれば最速100マイル(約161キロ)、常時96マイル(約154キロ)~98マイル(約158キロ)という速球を投げ込んでおり、インディアンスの編成責任者クリス・アントネッティ氏に「継続的な進歩を見るのはエキサイティングだ」と言わしめている。









課題の制球力磨き昇格目指す。編成責任者も高い関心「ブルペンのオプションとして興味深い」



昨季はマイナーで29回を投げ29個の与四球を記録し、制球面での課題は残るものの、イニングよりも多い35個の三振を奪った。持ち前の速球とこれまで歩んできた他の選手にも影響を及ぼしているようで、今スプリングトレーニングでゴースの球を受けたロベルト・ペレス捕手も「彼は非常に特別なケース。彼にはこれまでで最も強い感銘を受けたよ」とコメントしている。



インディアンスのリリーフ投手は、現在ブラッド・ハンド投手、ニック・ウィトグレン投手、オリバー・ペレス投手以外は不確定的。ゴースが開幕メジャーのロースター枠に入るための競争に加わることで、その争いは混とんとしている。今はまだ現実的と言える状況ではないものの、マイナーで開幕を迎えながらシーズン途中で昇格を果たす可能性は十分にありそうだ。



実際、テリー・フランコーナ監督は「さらなる繰り返しが必要だ」とコメントしている。それでも7日(同8日)のシカゴ・カブス戦で負け投手になった後には「これから良い日がたくさんあるだろう。彼に期待しないことは不公平だし、彼もそれを理解している」と話し、29歳左腕のその類まれな能力を評価しながら期待感を失っていない。



「彼は新人。報いを受けるには忍耐強くならなければならない」指揮官はそう語りメジャーの厳しさを表現したが、マイナーでの着実な成長は事実。アントネッティ氏も「ブルペンのオプションとして持つことは非常に興味深い」と話していることから、今後さらに課題の制球力を磨いていくことができれば、投手としての2度目の“メジャーデビュー”もその分近づいていきそうだ。









【動画】外野手から救援左腕に大変身!インディアンス・ゴースが剛速球とキレキレ変化球を披露

From 2012 to 2016, Anthony Gose played 358 MLB games as an outfielder ... Four years later, he could make the club as a pitcher.

— MLB (@MLB)