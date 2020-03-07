3月11日から15日にかけて行われるジャニーズグループの公演が、新型コロナウイルスの影響により延期となることが発表された。

今回の発表では関ジャニ∞の47都道府県ツアー「関ジャニ∞ 47都道府県ツアー UPDATE」のうち島根・島根県民会館 大ホール公演、鳥取・米子市公会堂公演、茨城・結城市民文化センター アクロス 大ホール公演、Sexy Zoneの全国ツアー「Sexy Zone LIVE TOUR 2020」より福井・サンドーム福井公演が延期となった。また休館および休演となっていた嵐の展覧会「ARASHI EXHIBITION "JOURNEY" 嵐を旅する展覧会」、Kis-My-Ft2の横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣、千賀健永が主演を務める舞台「〇〇な人の末路～僕たちの選んだ××な選択～」は3月15日まで休止日を延長。「〇〇な人の末路」は2月28日～3月8日分の振替公演の日程が決定した。

延期および休演が決定した公演一覧

関ジャニ∞「関ジャニ∞ 47都道府県ツアー UPDATE」

振替公演

2020年4月22日（水）島根県 島根県民会館 大ホール

START 13:00



2020年4月22日（水）鳥取県 米子市公会堂

START 18:00



2020年4月23日（木）茨城県 結城市民文化センター アクロス 大ホール

START 18:30

Sexy Zone「Sexy Zone LIVE TOUR 2020」

振替公演

2020年6月6日（土）福井県 サンドーム福井

START 18:00



2020年6月7日（日）福井県 サンドーム福井

［第1回］START 13:00

［第2回］START 17:30

嵐「ARASHI EXHIBITION "JOURNEY" 嵐を旅する展覧会」

2020年2月27日（木）～3月15日（日）大阪府 大阪文化館・天保山

Kis-My-Ft2・横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣、千賀健永「〇〇な人の末路～僕たちの選んだ××な選択～」

休演

2020年2月28日（金）～3月15日（日）東京都 東京グローブ座



2月28日～3月8日分 振替公演

2020年3月16日（月）～4月4日（土）東京都 東京グローブ座