RED ORCAの1stフルアルバム「WILD TOKYO」が3月20日に配信リリースされる。
金子ノブアキ（Dr / RIZE）、来門（Vo / ROS、SMORGAS）、PABLO（G / Pay money To my Pain、POLPO）、葛城京太郎（B）、草間敬（Syn）の5人によって結成され、昨年12月に初ライブ「RED ORCA LIVE 2019」を行ったRED ORCA。アルバム「WILD TOKYO」には初ライブでも披露された「beast test」を含む10曲が収められる。収録曲の詳細は後日アナウンスされるので、続報をお楽しみに。
現在YouTubeでは、「RED ORCA LIVE 2019」の映像を使用した「beast test」のミュージックビデオが公開中。またiTunes StoreおよびApple Musicでは「beast test」が先行配信されている。
RED ORCAは4月にワンマンツアー「RED ORCA 2020 響-KYO-」を開催。4月16日に埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3、22日に大阪・OSAKA MUSE、23日に愛知・APOLLO BASE、30日に東京・渋谷CLUB QUATTROでライブを行う。チケットは各プレイガイドにて販売中。
RED ORCA 2020 響-KYO-
2020年4月16日（木）埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
2020年4月22日（水）大阪府 OSAKA MUSE
2020年4月23日（木）愛知県 APOLLO BASE
2020年4月30日（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO