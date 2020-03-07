HKT48の13thシングル（※タイトル未定）が4月22日にリリースされる。

グループがシングルを発売するのは、昨年4月発表の「意志」以来1年ぶり。表題曲のセンターには運上弘菜が初めて選ばれ、選抜メンバーには上島楓、山下エミリー、神志那結衣、地頭江音々らが決まった。またシングルの通常盤TYPE-AにはChou、TYPE-BにはLit charmの初ユニット曲が収められることが決定。さらに各形態には「栄光のラビリンスCM選抜2020」の16名によるカップリング曲が収録される。

HKT48 13thシングル（※タイトル未定）歌唱メンバー

表題曲

13thシングル選抜メンバー（運上弘菜 / 神志那結衣 / 田島芽瑠 / 田中美久 / 地頭江音々 / 豊永阿紀 / 松岡菜摘 / 松岡はな / 松本日向 / 村重杏奈 / 本村碧唯 / 森保まどか / 山下エミリー / 渡部愛加里 / 上島楓 / 水上凜巳花）

共通カップリング曲

栄光のラビリンスCM選抜2020（秋吉優花 / 荒巻美咲 / 上野遥 / 小田彩加 / 栗原紗英 / 堺萌香 / 坂口理子 / 坂本愛玲菜 / 清水梨央 / 武田智加 / 田島芽瑠 / 地頭江音々 / 豊永阿紀 / 渕上舞 / 渡部愛加里 / 上島楓）

TYPE-Aカップリング曲

Chou（神志那結衣 / 栗原紗英 / 松岡菜摘 / 松本日向 / 宮崎想乃 / 森保まどか / 山下エミリー）

TYPE-Bカップリング曲

Lit charm（今田美奈 / 今村麻莉愛 / 上野遥 / 熊沢世莉奈 / 坂口理子 / 下野由貴 / 松岡はな / 本村碧唯 / 竹本くるみ）

劇場盤カップリング曲

HKT48全メンバー