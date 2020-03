アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の2月24日~3月1日の1位は、人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(ミリシタ)発の最新シングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 06 花咲夜」でした。

◇先週の結果

首位を獲得したのは「ミリシタ」のCDシリーズ第6弾で、3人組ユニット「花咲夜」のシングルです。「花咲夜」は、エミリー スチュアート(郁原ゆうさん)、白石紬(南早紀さん)、天空橋朋花(小岩井ことりさん)によるユニット。3人の美声と高い歌唱力を生かした、優雅でりりしい和風ロックに仕上がっています。

2位には、キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(ヒプマイ)のシブヤ・ディビジョン「Fling Posse」の最新CD「Fling Posse -Before The 2nd D.R.B-」がランクイン。各キャラクターのソロ曲とドラマトラックが収録されていて、前作よりさらなる成長を見せるキャストのスキルに注目してほしい一枚です。

5位には、アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の津島善子役などで活躍する声優の小林愛香さんのソロアーティストデビューシングル「NO LIFE CODE」が登場しました。「ラブライブ!サンシャイン!!」から生まれた声優ユニット「Aqours(アクア)」でも高い歌唱力を見せる小林さんのファン待望のデビューシングルで、プロデュースチーム「Q-MHz(キューメガヘルツ)」が表題曲を手がけています。

7~10位には、今期アニメのテーマ曲が続々とランクイン。6位には、南條愛乃さんと八木沼悟志さんのユニット「fripSide」によるテレビアニメ「とある科学の超電磁砲 T」のオープニングテーマ「final phase」、9位には、音楽ユニット「CHiCO with HoneyWorks」によるテレビアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」のエンディングテーマ「決戦スピリット」が登場しました。

8、10位は、テレビアニメ「地縛少年花子くん」のオープニング、エンディングテーマがそれぞれランクイン。オープニングテーマは、豪華アーティストが集結した「地縛少年バンド」による「No.7」。ロックバンド「凛として時雨」のピエール中野さん、「MY FIRST STORY」のNobさん、「9mm Parabellum Bullet」の滝善充さん、ANCHORさんによるクリエーターユニット「ZiNG」が楽曲を手がけ(作詞・作曲はANCHORさん、編曲は「ZiNG」)、オーイシマサヨシさん、生田鷹司さんがボーカルを担当、アイドルユニット「ZOC」のメンバーがコーラスとして参加しています。エンディングテーマは、人気声優の鬼頭明里さんの「Desire Again」となっています。

◇今週の動向

声優の駒形友梨さんの3枚目となるミニアルバム「a Day」、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」シリーズのガールズバンド「Pastel*Palettes」の最新シングル「ワクワクmeetsトリップ」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 06 花咲夜」 花咲夜 シングル

2位 「Fling Posse -Before The 2nd D.R.B-」 シブヤ・ディビジョン「Fling Posse」 アルバム

3位 「Star Parade」 スタァライト九九組 シングル

4位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS SWEET STEP」 シャイニーカラーズ シングル

5位 「NO LIFE CODE」 小林愛香 シングル

6位 「TVアニメ『あんさんぶるスターズ!』EDテーマ集 VOL.6」 Knights/Eden シングル

7位 「final phase」 fripSide シングル

8位 「No.7」 地縛少年バンド シングル

9位 「決戦スピリット」 CHiCO with HoneyWorks シングル

10位 「Desire Again」 鬼頭明里 シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。