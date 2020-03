爆笑ビデオから悲惨なニュース動画まで　2000年代後半のYouTubeでバズった動画13選

2005年の誕生以来、YouTubeは様々なものを生んできた――歴史的瞬間を投稿する者、素顔をさらけ出す者、最新の作品や危険な誤情報を共有する者。だがYouTubeの本質は、何時間も拡散コンテンツに没頭できる場所だ、ということ。今回はYouTubeが誕生してまもない頃に話題になった拡散動画をさっと振り返ってみよう。アニメ動画から悲劇となったニュース中継、あどけない子供がウィル・フェレルをビッチ呼ばわりする映像まで、とくとご覧あれ。





「ダンス進化論」(2006年)







簡潔こそ、初期YouTubeの最も重要なポイントだった。プラットフォームが立ち上がった当初、ユーザーもビューワーもまだ使い道を模索している状態だった。当時”啓蒙派コメディアン”として巡業していたジャドソン・ライプリー氏は、自らのステージの映像を投稿した。画質の粗い、観客席から撮影した6分間の動画は、エルヴィス・プレスリーの「ハウンド・ドッグ」の腰振りからイン・シンクの「バイ・バイ・バイ」まで、過去数十年の人気ダンスを網羅している。彼の「ダンス進化論」は一時YouTube歴代人気No.1動画に選ばれたこともあり、ソーシャルメディアが新たなダンスブームの最大の温床となった現在も、数々の続編が出ている。





「シューズ」(2006年)







楽曲は爆発的ヒットとはいかなかったが、動画そのものは、前年に登場したロンリー・アイランドの「Lazy Sunday」の勢いを借りて、お笑いパロディ・ソングの傑作だ。コメディアンのリアム・カイル・サリヴァンが作詞作曲・主演した「シューズ」は、誕生日にひたすら靴を欲しがるヴァレー・ガール風のケリーという若い女子(演じているのはサリヴァン)の視点で語られる。この曲はセンセーションを巻き起こし、数百万回の閲覧回数を記録した。完璧なダンスポップのタイムカプセル。昨年TikTokでお手軽ミュージカルがバズ動画カルチャーを席捲するのをすでに予測していた。そのうえ、サリヴァン演じるケリーは一人歩きし、2年後にはウィーザーのミュージックビデオにカメオ出演を果たした。





「世界の終焉」(2006年)







2000年代中盤に大学生だった人なら1億パーセント間違いなく、学生寮でハイになった奴から、来るべき地球滅亡のシナリオを描いたこの有名なFlashアニメを見せられたはずだ。地球崩壊がほぼ確実とみられる今となってはあまり笑えないが、人々はいまだに外に出たくないとき、言い訳として「でも、疲れてるんざます(but Im le tired)」というグループメールを送り続けている事実は、この動画の文化的意義を証明している。





「クライトンのレプラコーン」(2006年)







嗚呼、2000年代よ。善良な地元のニュース番組が拡散ネット動画の源泉だった時代よ。この動画ではアラバマ州モービル近郊の町クライトンの住民が、最近あちこちでレプラコーン[訳注:アイルランドの民話に出てくる妖精]が出没するという話を熱っぽく語っている。クライトンのレプラコーン動画は、ハッピーエンドとはならなかった。近年、悪意に満ちたステレオタイプをまき散らしたとして、大勢が非難している(ビル・オライリーが人種差別的だと言うのだから、きっとおそらくそうなのだろう)。だとしても、問題の民話の妖精を描いた粗削りな「素人スケッチ」は、今も笑いを誘うに違いない。





YouTube黎明期のミームほか



「ぶどうレディ」(2006年)







ジョージア州のシャトー・エラン・ワイナリーはただ単に、地元Fox系列のTV局でちょっとしたお遊びのコンテストをしたかっただけ。レポーターのメリッサ・サンダー氏とワイナリーの従業員が素早くブドウを踏み潰し、どちらがより多く汁を絞れたかを競うつもりだった。だがサンダー氏は最後の数歩で少々気がゆるみ、荷台から足を踏み外して地面へと落下した。『Americas Funniest Home Videos(原題)』でよく見るやっちゃった映像が、『ファミリー・ガイ』でパロディされるような騒動に発展した理由は、痛みに耐えかねた彼女のうめき声――それと、撮影班がカットするまでにずいぶん時間がかかったという事実。後から振り返ってみれば、息ができないと彼女が喚いたとき、オロオロする以外にも対応のしようがあったのではないか――とりわけ彼女が肋骨を複数箇所骨折し、長期入院する羽目になったことを知った今では。





「チャーリーが指を噛んだ」(2007年)







ただひたすらカワイイ、という動画もある。「チャーリーが指を噛んだ」はそんな動画のひとつだ。イギリスの幼い兄弟が自宅のソファでお寛ぎ中、言葉が達者な兄が、乳歯が生えたばかりの弟が指を噛もうとする様子を実況する。この動画は8億回以上も閲覧され、長い間YouTubeの最多閲覧数および人気No.1を誇った。





「劇的瞬間」(2007年)







GIFアニメは80年代後半からすでに出回っていたが、2000年代にはブログやソーシャルメディアのおかげで、ネット上のコミュニケーション手段としての地位を確立した。”リアクションGIF”自体は一種のアートとなった。遡ること2007年、プレーリードッグが劇画風に振り返る画像が「ホラービーバー」という長尺ビデオから抜き出されると、YouTubeがトレンドを後押しした。これまたドラマチックな音楽が付け加えられ、YouTube初期のミームの誕生。様々なユーザーが(10年後に登場する6秒動画共有アプリVineに先駆けて)ショート映像にDr.イーヴィルの小指や片眼鏡を加えていった。





「ブリトニーをそっとしてあげて」(2007年)







熱烈なファンの動画のないインターネット空間など想像できるだろうか? クリス・クロッカーがこれを敢行したのは2007年、ブリトニー・スピアーズの栄光からの転落に対するメディアの攻撃がピークを迎えていた時期だった。毛布の下から、いかにも2007年らしい黒のアイライナーで、クロッカーは『ブリトニーをそっとしてあげて パート1』をMySpaceページに投稿し、スターを擁護した。パート2がYouTubeに投稿されると、涙ながらに熱く訴える映像は多くの人々に模倣され、人気を博した。ブリトニー派は、悩めるスターに対するメディアの対応を嘆くクロッカーに共感したが、外部の人間にとっては、なぜ彼がここまで心乱されるのかさっぱり謎だった。この手の感動的なビデオブログはいまもYouTubeのオハコ。数々のスターが自らの人気チャンネルに投稿した「謝罪ビデオブログ」が広まったことで、再び脚光を集めている。





YouTube黎明期を飾った一発屋ほか



「チョコレート・レイン」(2007年)







多くのミュージシャンの卵が、名声を(あわよくばレコーディング契約も)求めてインターネットへやってくる。見事成功したアーティストも大勢いる。ジャスティン・ビーバー、ラナ・デル・レイ、ザ・ウィークエンドはYouTube経由で発掘されたし、ショーン・メンデスはVineでオーディエンス層を獲得した。だが、タイ・ゾンディのように一晩で成功を収めた者はほとんどいない。彼の唯一のヒット曲「チョコレート・レイン」は2007年にYouTubeに登場した。映像はいたってシンプル。ゾンディが自宅のアパートで、アメリカの組織的な人種差別についての自作の曲を歌い、歌の最中に息つぎのためマイクの前から離れることを告げる見出しがときたま現れる。もともと4chanから火がついたこの作品は、動画も楽曲も数か月のうちに爆発的ヒットを飛ばした。YouTube初期を飾った一発屋の1つ。彼が先陣を切り開いたおかげで、数年後にはさらに多くの一発屋があらゆる動画共有ツールに登場するようになった。





「スタンガンはよせ、ブラザー」(2007年)







YouTubeの拡散カルチャーには、単なる動画閲覧以上の側面もある。例として、ジョン・ケリー上院議員が出席したフロリダ大学のイベントで、学生がスタンガンを撃たれる映像を見てみよう。質疑応答のパートでアンドリュー・メイヤー氏は、ケリー上院議員がスカル・アンド・ボーンズという秘密結社のメンバーかと質問し、即座につまみ出されてスタンガンを撃たれた。「スタンガンはよせ、ブラザー!」という叫び声は、スタンガンを撃たれた理由や事の詳細を凌駕して、ほぼ一夜にしてミームと化した。その年、このセリフは時代の流行語となり、動画が提起する言論の自由や警察の暴力行為にスポットライトを当てた。





「大家さん」(2007年)







幼い子供が悪態を垂れる姿が最高に面白いのは、世界共通の事実。これぞまさに「大家さん」の核心的(ぶっちゃけ唯一の)コンセプトだ。ウィル・フェレルと、長年の共演者アダム・マッケイ、そしてマッケイの2歳の愛娘パールちゃん(現在はSnapchatのフィルターを使いこなすティーンエイジャー。子供の成長は早いものだ!)が登場する拡散動画は、パールちゃんが連発する罵詈雑言にフェレルが大真面目に反応することで、さらに面白みを増している。2人が運営するサイトFunny Or Dieの処女作で、同サイトはその後も「路傍のビリー」「酔っ払いの歴史」「2本のシダの間で」といったお笑い映像を送り出している。





「歯医者帰りのデイヴィッド」(2009年)







拡散動画のエコシステムにおいて、子供のおバカ映像ほど不変的なものはない。中でも、歯科手術をうけた7歳の彼が麻酔でぼんやりしているホームビデオ「歯医者帰りのデイヴィッド」ほど拡散したものは他にない。父親が撮影した動画の中で、愛くるしいほど支離滅裂なデイヴィッドは「なんでこんな気分なの?」と尋ね、後部座席から身を乗り出して叫んだあと、へなへなと倒れこむ。いわば『Americas Funniest Home Videos(原題)』や『Kids Say the Darndest Things(原題)』といった家族向け人気TV番組の進化版。YouTubeから始まって、Instagram、Twitter、Vine、TikTokなどの台頭で、この手の爆笑ショートホームビデオは24時間365日いつでも見られるようになった。





「Bed Intruder」リミックスbyアントワン・ドッドソン(2010年)







事件そのものはなんとも残忍だ。ケリー・ドッドソンという女性が自室で、不審な侵入者にレイプされかけた。幸い彼女は無事で、地元のニュース番組で注意を呼びかけることができた。兄のアントワンは当然のごとく怒り狂い、「子供をかくまえ、ワイフを外に出すな」と警告。実に鮮やかな彼のスピーチは、即座にYouTubeで拡散した。だが、それもほんの序の口。音楽お笑いコンビのグレゴリー・ブラザーズが、自分たちの『Autotune the News』シリーズでこれをネタにした。得意の音程修正とオートチューンを駆使し、彼らは痛ましい事件を立派なヒット曲に仕上げ、なんとビルボード・シングルチャートにもランクインした。ドッドソン自身もスターとなり、タイラー・ペリーの『A Madea Christmas』に出演したほか、『Unbreakable Kimmy Schmidt』のオープニングクレジットでもパロディされた。数年後、彼のサクセスストーリーはBhad Bhabieによって模倣された。『Dr. Phil』に出演した際の彼女の言葉「Cash Me Out」は、のちにビルボード・シングルチャート入りを果たすリミックスを生んだ。