マンガ家の江口寿史さんの初のジャケットアートワーク集「RECORD」(河出書房新社)が4月30日に発売される。吉田拓郎さんの「一瞬の夏」、「銀杏BOYZ」の「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」など全29点が31.5センチ×31.5センチのLPサイズで収録される。

江口さんの解説、吉田さんの寄稿文、銀杏BOYZの峯田和伸さんとの対談なども掲載される。価格は4500円(税抜き)。

◇収録作品(敬称略)

BAHO「HAPPENINGS」▽VARIOUS ARTISTS「IS RELEASE A HUMOUR ? ~we love TELEX~」▽BBB「BBB」▽朝日美穂/直枝政広&ブラウンノーズ「TRIBUTE TO YASUYUKI OKAMURA EP」▽VARIOUS ARTISTS「どんなものでも君にかないやしない 岡村靖幸トリビュート」▽ROUND TABLE「SUNNY SIDE HILL」▽吉田拓郎「一瞬の夏」▽銀杏BOYZ「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」▽MAMALAID RAG「the essential MAMALAID RAG」▽SHIT HAPPENING「Lodge」▽lyrical school「datecouse」▽Shiggy Jr.「LISTEN TO THE MUSIC」▽新・チロリン「Last Pajama Party」▽東京スカパラダイスオーケストラfeat.片平里菜「嘘をつく唇」▽Shiggy Jr.「ALL ABOUT POP」▽大森靖子「MUTEKI」▽lyrical school「WORLD’S END」▽so nice/RYUTist「日曜日のサマートレイン」▽lyrical school「BE KIND REWIND」▽so nice「光速道路」