ゆず「公演通り」で思い出す初めてワンマンライブ

ゆずが、3月5日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。3月4日(水)リリースのニューアルバム『YUZUTOWN』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。その前編。この日の放送は、前半に3月をもって同番組を退任するとーやま校長の後任となる、新校長(お笑いコンビ・サンシャインの坂田光)と、新教頭(GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・小森隼)を発表。後半にゆずが登場したのですが、お2人から校長へねぎらいの言葉もありました。とーやま校長:ここからの生放送教室には!北川悠仁:……オスっ!岩沢厚治:え!? 久しぶりすぎて、(レギュラー出演していたころの)キャラ忘れた?とーやま校長:(笑)。北川:オッス! おらゆず! よろしく!!岩沢:「オッス!」だっけ? ゆ、ゆ、ゆずです! よろしくお願いします。北川:なんか、あれですよ~。とーやま校長:え? なんですか?北川:まだ泣いちゃだめですよ! 昨日、泣きすぎだから(笑)。チクリが入ってますよ!とーやま校長:昨日の放送を聴いてくれたんですか?岩沢:慌ててradikoのタイムフリーで聴いた!とーやま校長:いや違うんですよ。さっきまで、新しい校長と教頭の発表と、2人の声が初めて届く、という時間があったんです。北川:聴いてましたよ。しかも今日Twitterを見たら「新校長、新教頭発表」のところに、俺たちの写真が載っていて、俺たちが新校長と新教頭みたいで(笑)。「これ、なんかおかしくねーか!?」って。とーやま校長:いや実際に、そういう書き込みもあったんです(笑)。岩沢:あれ、ぶれるよね(笑)。とーやま校長:あれは、よくなかったですね。いろいろごめんなさいね。北川:でもちょっと早いけど、お疲れさまでした。岩沢:10年間!北川:10年ってすごいよね。とーやま校長:いえいえ……でもお疲れ様といえば、今日は朝からTOKYO FMの番組に出られていて……。岩沢:お世話になりましたね。とーやま校長:何番組くらい出られたんですか?北川:“5”だけど……途中に他局の収録に行ったから、俺たちの身体は“6”なんだけどね(笑)。とーやま校長:(笑)。「SCHOOL OF LOCK!」の前には「Skyrocket Company」に出られていましたけど、あの番組は20時に終わるじゃないですか。その間は、何をされていたんですか?北川:「モニタリング」(ニンゲン観察バラエティ『モニタリング』)に出てたから、それを見て来た。とーやま校長:自分らのオンエアチェック!?北川:なかなか見れることないからね。とーやま校長:で! 朝からなぜTOKYO FMの番組に出ていたかというと、3月4日水曜日に、新しいアルバムの『YUZUTOWN』がリリースになっているということで、おめでとうございます!ゆず:ありがとうございます!とーやま校長:全部で14曲収録されていますけど、『YUZUTOWN』という街の中を練り歩く……という感じですよね?北川:本当にそうです。とーやま校長:ジャケットも“YUZUTOWN”ですもんね。北川:そうなんですよ。歌の中に出てくる場所名だったり曲の雰囲気だったりテーマみたいなものを、そのままジャケットに反映してくれて。まぁ実際には無いんですけど、架空の街を作っています。『YUZUTOWN』とーやま校長:うん。例えば2曲目の「チャイナタウン」では横浜の中華街を歌っていたり、14曲目の「公園通り」では、渋谷の公園通り劇場を……。北川:そうです。とーやま校長:今は、なくなっちゃいましたけど……。北川:知ってます?とーやま校長:俺はお笑いをやりたくて、22年前に札幌から上京したんです。それで渋谷公園通り劇場に履歴書を持って行こうとしたんですけど……新しいことに飛び込むのが怖くて、結局3ヵ月間行けなかったんです。北川:劇場には入れなかった?とーやま校長:公園通りには行くんですけど、「今入っても相手にされないんじゃないかな?」とか理由をつけて……。岩沢:履歴書は持っていたの?とーやま校長:持っていました。でも前を往復しても入れなくて。ようやく勇気を振り絞って入ったら、「ここはもう閉まっちゃうんで、銀座のほうに行ってください」って言われたんです。北川:へぇ~。とーやま校長:そのときに、「これだけ時間がかかって、勇気も振り絞らなきゃいけないって思っていたけど、やってみたらこんなにスッキリするんだ!」というのを学んだんです。その公園通り劇場の曲がアルバムの最後に入っていて、勝手に22年前の記憶も出てきちゃったアルバムでした。北川:俺たちもそれくらいですよ。初めてワンマンライブをやった場所が、渋谷公演通り劇場なんです。とーやま校長:そうか! そのときはいくつですか?北川:22歳くらいですね。とーやま校長:それが、初めてのワンマン?北川:初めてお客様からお金を頂戴してやる……なんでこんな丁寧に言ったかわからないけど(笑)。岩沢:(笑)。北川:それまでは、路上でやっていたから。路上って、基本的にフリーコンサートじゃないですか? でもチケットを買ってもらって、来てもらったのが、1998年3月3日だったんですよ。とーやま校長:へぇ~……おっ! 一昨日ってことですか?岩沢:そうなんです。とーやま校長:そのときのことは、覚えていますか?岩沢:もちろんです。とーやま校長:どんなものだったんですか?岩沢:「どんなものだった」!? そうだな……曲を並べると15~16曲だったんです。普通に曲だけをやると、1時間ちょいで終わってしまうんですよ。「これはまずい!」と思って……ワンマンライブのイメージって、せめて2時間以上はやるもんだと思ったから、とにかく1曲が終わったらしゃべるしゃべる!とーやま校長:(笑)。岩沢:間を延ばさなきゃと思ってやってたんですけど、結果3時間が過ぎてたんです。とーやま校長:やりすぎでしょ!岩沢:しゃべりすぎちゃって。北川:さだまさしさんクラスですよ。岩沢:時間配分もペース配分もわかっていなかったので。北川:それだけ若くて、自分たちのペースもつかめていなくて……舞い上がっていたというか、気合いが入っていたんですね。とーやま校長:そのときの気持ちも、この「公演通り」という曲には入っているでしょうし……。北川:そうですね。もう40歳を超えているので「あのころに戻りたい」という気持ちは一切ないけど、そこを通った瞬間にフラッシュバックすることってあるじゃん。音楽でもそうだし、場所でも食べ物でも。そんな、フラッシュバックを歌にしたような感じですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/