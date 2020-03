ゆず 瓜二つのMIZUに「す～ごい困ってる」

ゆずが、3月5日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。3月4日(水)リリースのニューアルバム『YUZUTOWN』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。その後編。――リスナーから届いたメッセージを紹介【ゆず先生! アルバム聴きました!! 有名な曲しか聴いてこなかったのですが、このアルバムを聴いて、今まで気づけなかったゆず先生の魅力に出会いました! 今はほぼ家にいてつまらないなーとか思ってるんですが、元気になれて、春を耳から感じることができてよかったです! 「チャイナタウン」のノリがすき!(16歳女性)】ゆず:ありがとう!とーやま校長:2曲目に入っている「チャイナタウン」ですけど、雰囲気も……なんて言ったらいいですかね? 昔懐かしいっていうか。北川悠仁:そうだね。ダサイけどダサイと言い切れない……クサイけどクサイとも言い切れない、古いとも言い切れない、みたいな。そういう絶妙なところをいきたかったので、それが16歳の感性に響いて嬉しいね。岩沢厚治:そうだね。とーやま校長:あと、インストもあるじゃないですか。「~Pinky Town~」「~Yellow Town~」「~Green Town~」ですけど、30秒もないんですね。北川:そうですね。“インタールード”というんですけど、個性的な曲が多いので一つに繋いでいく関節みたいな感じで作っています。ジャケットが“ピクセルアート”っていって、ちょっと80年代っぽいテイストなんですよね。とーやま校長:絵のタッチが?北川:そうそう。80年代のゲームっぽい感じで。なので、“チップチューン”っていって、僕らにとっては馴染み深い、当時のゲーム音楽の音みたいなものを入れて。いまの時代にどう響くかな、というのをやっています。『YUZUTOWN』とーやま校長:僕は……1曲目の「SEIMEI」を、生徒(リスナー)といっしょに聴きたいと思いました。このタイミングなのもありますけど(とーやま校長は3月末で退任)、なんか「SCHOOL OF LOCK!」の歌みたいだな、と思って……。岩沢:そうだね~。とーやま校長:でっかい学校でみんなの気持ちが次へ繋がって、僕から新しい校長、教頭へまた遺伝子を渡していって……とか、そんな意味に聴こえてしまいました。北川:たしかに。自分はまた次の場所に向かって、それで次に渡して……というのは、まさにこの場所では今だね。とーやま校長:13曲目の「まだまだ」も……まさに俺は“まだまだ”やらないといけなくて。岩沢:そうだね。とーやま校長:だから、ちゃんと注入していただいたな、と思いました。ゆず:お~!北川:刺さっていますね~。とーやま校長:だからこの『YUZUTOWN』は、10代の生徒にも聴いてほしいなと思います。北川:そうですね。聴いてほしいな。『MIZU - 水色【MUSIC VIDEO】』とーやま校長:あと……2月26日の放送で、歌を届けてくれたMIZU……!?ゆず:あ~!!北川:す~ごい困ってる。とーやま校長:なんか、同じ日にミニアルバム『MIZU』を出していて。俺もカチンときたから聴いてやったんですよ! そしたら、1曲目なんて「サヨナラチャリ」っすよ! ゆず先生には「サヨナラバス」って曲がありますけど……。北川:こじんまりしちゃったね。俺たちはバスだけど、あっちはチャリだろ?!とーやま校長:そうですね。さらに6曲目なんて、「成功のなにがし」……!北川:なんだよそれ。悪質だね。とーやま校長:ですよね。で、聴いたんだけど……いい曲だったんですよ。悲しくて胸がつまった。岩沢:刺さっちゃった(笑)。とーやま校長:「栄光の架け橋」に、めちゃめちゃ似ていたけどね。北川:うん……いいとこいってるよね(笑)。とーやま校長:言葉もすごいうまいラインで(笑)。北川:そうだね。JASRACも、ギリ怒らないところをいってるね。とーやま校長:岩ちゃん先生! これ、どうなっているんですか?岩沢:そうだね~MIZUね~……フレッシュだよね(笑)。全員:(笑)。北川:でも彼らを見ていて思うのは……彼らは毎週土曜日にYouTubeで路上ライブを配信しているんだけど、俺らのデビューしたての時期って「どうやって自分たちの音楽を届けていいかわからない」……デビューする前か。でもそのときに、もしもいまみたいな時代だったら、きっとやっているなって思う。YouTubeでメッセージを届けたり、Twitterをやったり……そしたら、ラジオのところにも届いたりするわけじゃん。とーやま校長:はい。北川:でも俺たちは、デモテープを作って送るぐらいしか当時なかったから。そういうのは、うらやましいなと思います。とーやま校長:じゃあ、どこかMIZU先生に感化されているところもあるってこと?北川:正直……結構影響されて、曲ができました!とーやま校長:(笑)。ゆずからMIZUで、MIZUからゆずになることもあるってこと?北川:水が流れてきましたね~。とーやま校長:うわ! こちらも、3月4日に発売になっているってことだから……。北川:バーターバーター!岩沢:同じレーベルだからね。とーやま校長:え? ゆずがMIZUのバーター!?全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/