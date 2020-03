「SXSW」も開催中止に　米オースティン市長とフェス運営が声明

現在進行中の新型コロナウイルスによる健康上の懸念により、IT業界や映画音楽業界の主要企業が参加を取りやめる中、米オースティン市の代表が現地時間6日に記者会見を開き、サウス・バイ・サウスウェスト・フェスティバル(SXSW)の中止を発表した。



世界数十万人の参加者が見込まれていただけに、SXSWの中止はフェスティバル業界やライブミュージック業界にとって、中国で発生した新型コロナウイルスが世界中に拡散して以来最大の大打撃だ。金曜日、オースティン市のスティーヴ・アドラー市長は災害緊急事態を宣言。事実上、今年のフェスティバルは中止となると、報道陣に語った。



「サウス・バイ・サウスウェストが中止になることは誠に遺憾です」とアドラー市長。「さまざまな意味で、このイベントは街のアイデンティティと結びついた、非常に重要な存在です。ですが私としても、サウス・バイ・サウスウェストの次回開催に期待したいと思います」



SWSXもTwitterで声明を発表した。「3月恒例イベントの34年間の歴史の中で、不開催となるのはこれが初めてです……スタッフ、参加者、そしてオースティン市民の皆様の安全を守るために、我々も自分たちにできることに努めてまいります」



先週までは、主にヨーロッパおよびアジアのライブミュージック業界がウイルスのあおりを受けていたが、アメリカ国内での感染者と死者が増加したため、アメリカの音楽業界にも不安が広がった。マイアミのウルトラ・ミュージックフェスティバルも6日午前、地元当局からの延期要請を受けて無期限の開催見送りを発表した。



An Update on SXSW 2020. Please read our full statement here: https://t.co/P56nF8KFmE pic.twitter.com/ouJPKM9GNy — SXSW (@sxsw) March 6, 2020



・SXSW 2000の公式声明(公式Twitterより)



オースティン市は、3月に予定されていたSXSWおよびSXSW EDUの開催を中止いたしました。SXSWも市の指示を真摯に受け止めてまいります。



皆様にこのようなご報告をお伝えするのは、なんとも胸が痛みます。ショウ・マスト・ゴー・オンが我々の信条であり、3月恒例イベントの34年間の歴史の中で不開催となるのはこれが初めてです。我々は現在、この前代未聞の状況の影響の対応にあたっています。最近では水曜日、オースティン市公共衛生局から「SXSWやその他イベントを中止しても、コミュニティの安全が確保されると言う証拠はない」との発表がありました。ですが状況は急速に変化しており、我々としてはオースティン市の判断を尊重し、遵守してゆく所存です。SXSWのスタッフ、参加者、そしてオースティン市民の皆様の安全を守るために、我々も自分たちにできることに努めてまいります」



2020年3月7日 6:59AM





昨年SXSWがもたらした経済効果は約3億5600万ドルだった



ウォールストリートジャーナル紙によると、全世界での新型コロナウイルス感染者数は10万人を突破。アメリカ国内では260人の感染が報告されている。ニューヨーク・タイムズ紙によれば、アメリカ国内での死者は15人。テキサス州では17人の感染が確認されている。



SXSWの発表とほぼ同じく、有名企業はこぞって参加取りやめを発表した。IT業界ではFacebookとTwitterの2社が真っ先に不参加を発表。ほどなくTikTok、Apple、Amazon、Netflixがこれに続いた。



フェスティバル側にとって、音楽業界は最後の砦のひとつだったが、それもむなしい結果に終わった。ワーナー・ミュージック・グループ(WMG)は5日、車内メモでフェスティバルへの参加を取りやめるよう、社員に命じた。「多くのパートナー企業が同様の結論に至る中、フェスティバル参加によるメリットは大幅に減ると考えられます」と、WMG人事部のマーシャ・オシェロヴァ氏はメモの中で述べている。WMG所属アーティストへの出演キャンセル指示は、まだ公式には出ていない。



レコード会社御三家の残る2社、ユニバーサルとソニーからはまだ公式声明が出ていないが、5日に関係筋がローリングストーン誌に語ったところでは、他のレコード会社も同様にフェスティバルに参加しない可能性があると明らかにしていた。大手音楽出版会社BMIも、6日にSXSW不参加を発表した。



毎年SXSWはオースティン市の経済に大きく貢献している。そのためフェスティバル延期は間違いなく、市の経済に甚大な損害を与えるだろう。SXSWの決算書によれば、昨年オースティン市にもたらされたフェスティバルの経済効果は約3億5600万ドルだった。