上位は『鬼滅の刃』が独占！ 『2020年2月あみあみフィギュア月間ランキング』発表!!

ホビーショップ『あみあみ』の、2020年2月のフィギュア予約ランキングが発表された。



本ランキングは、2020年2月1日から2月29日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、あみあみを運営する大網株式会社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成したもの。

早春の2月、ランキングを鮮やかに彩った人気タイトルのフィギュアとは?!

なお、紹介する製品の中には、すでに予約を終了したものも含まれる。



【ランキング:1位~20位まで】





第1位:

G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら善逸くん 完成品フィギュア

●メーカー:メガハウス

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2020年07月下旬

●参考価格:6380円

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable





第2位:

Figuarts mini 竈門禰豆子 『鬼滅の刃』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2020年08月

●参考価格:2970円

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable



第3位:

Figuarts mini 竈門炭治郎 『鬼滅の刃』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2020年08月

●参考価格:2970円

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable





第4位:

Figuarts mini 我妻善逸 『鬼滅の刃』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2020年08月

●参考価格:2970円

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable





第5位:

ART WORKS MONSTERS 『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』 カオス・ソルジャー 完成品フィギュア

●メーカー:メガハウス

●原作名:遊☆戯☆王デュエルモンスターズ

●発売予定月:2020年07月下旬

●参考価格:15180円

(C)高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS





第6位:

フィギュアーツZERO 竈門炭治郎 -水の呼吸- 『鬼滅の刃』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2020年06月

●参考価格:6600円

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable







第7位:

S.H.Figuarts ウルトラマンエース 『ウルトラマンA』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:ウルトラマンA

●発売予定月:2020年07月

●参考価格:6050円

(C)円谷プロ





第8位:

To LOVEる-とらぶる-ダークネス モモ・ベリア・デビルーク パジャマVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:アルター

●原作名:To LOVEる -とらぶる- ダークネス

●発売予定月:2020年12月

●参考価格:15180円

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会







第9位:

Fate/Grand Order ルーラー/ジャンヌ・ダルク 完成品フィギュア

●メーカー:フレア

●原作名:Fate/Grand Order

●発売予定月:2020年11月

●参考価格:28380円

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT





第10位:

Fate/Grand Order マシュ・キリエライト[Summer Queens] 1/8スケール 完成品フィギュア

●メーカー:アワートレジャー

●原作名:Fate/Grand Order

●発売予定月:2020年06月下旬

●参考価格:10340円

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT





第11位:

キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク MIKU EXPO 2019 Taiwan & Hong Kong Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

●メーカー:アルファマックス

●原作名:『VOCALOID』シリーズ

●発売予定月:2020年10月

●参考価格:20680円

(C)Art by Ordan (C)Crypton Future Media, INC.www.piapro.net





第12位:

アイドルマスター シンデレラガールズ 夢見りあむ 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:アルミナ

●原作名:THE IDOLM@STER シンデレラガールズ

●発売予定月:2020年07月

●参考価格:17600円

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.







第13位:

B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス 金色の闇 生足バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

●メーカー:フリーイング

●原作名:To LOVEる -とらぶる- ダークネス

●発売予定月:2020年12月

●参考価格:24200円

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会





第14位:

聖闘士聖衣神話 ユニコーン邪武 〈リバイバル版〉 『聖闘士星矢』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:聖闘士星矢

●発売予定月:2020年07月

●参考価格:8250円

(C)車田正美/集英社・東映アニメーション







第15位:

Lucrea(ルクリア)ペルソナ5 ザ・ロイヤル 芳澤かすみ 完成品フィギュア

●メーカー:メガハウス

●原作名:ペルソナ5 ザ・ロイヤル

●発売予定月:2020年07月下旬

●参考価格:15180円

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.





第16位:

デスクトップアーミー アリス・ギア・アイギス シルフィーII(ガネーシャ装備)可動フィギュア

●メーカー:メガハウス

●原作名:デスクトップアーミー

●発売予定月:2020年07月下旬

●参考価格:6578円

(C)Pyramid,Inc./COLOPL,Inc. (C)MegaHouse







第17位:

ねんどろいど ヘタリア World★Stars 日本

●メーカー:オランジュ・ルージュ

●原作名:ヘタリア World☆Stars

●発売予定月:2020年07月

●参考価格:4500円

(C)日丸屋秀和/集英社



第18位:

B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス モモ・ベリア・デビルーク 生足バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

●メーカー:フリーイング

●原作名:To LOVEる -とらぶる- ダークネス

●発売予定月:2020年12月

●参考価格:24200円

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会







第19位:

フィギュアーツZERO 我妻善逸 -雷の呼吸- 『鬼滅の刃』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2020年07月

●参考価格:8250円

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable



第20位:

リ・アクション 3.75インチ・アクションフィギュア『魔界村』3パック セット1[大魔王/アーサー/ゾンビ](再販)

●メーカー:スーパー7

●原作名:魔界村

●発売予定月:2020年02月

●参考価格:5800円

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.