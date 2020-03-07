上位は『鬼滅の刃』が独占！ 『2020年2月あみあみフィギュア月間ランキング』発表!!

ホビーショップ『あみあみ』の、2020年2月のフィギュア予約ランキングが発表された。



本ランキングは、2020年2月1日から2月29日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、あみあみを運営する大網株式会社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成したもの。

早春の2月、ランキングを鮮やかに彩った人気タイトルのフィギュアとは?!

なお、紹介する製品の中には、すでに予約を終了したものも含まれる。



【ランキング：1位～20位まで】





第1位：

G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら善逸くん 完成品フィギュア

●メーカー：メガハウス

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2020年07月下旬

●参考価格：6380円

（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable





第2位：

Figuarts mini 竈門禰豆子 『鬼滅の刃』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2020年08月

●参考価格：2970円

（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



第3位：

Figuarts mini 竈門炭治郎 『鬼滅の刃』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2020年08月

●参考価格：2970円

（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable





第4位：

Figuarts mini 我妻善逸 『鬼滅の刃』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2020年08月

●参考価格：2970円

（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable





第5位：

ART WORKS MONSTERS 『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』 カオス・ソルジャー 完成品フィギュア

●メーカー：メガハウス

●原作名：遊☆戯☆王デュエルモンスターズ

●発売予定月：2020年07月下旬

●参考価格：15180円

（C）高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・NAS





第6位：

フィギュアーツZERO 竈門炭治郎 -水の呼吸- 『鬼滅の刃』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2020年06月

●参考価格：6600円

（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable







第7位：

S.H.Figuarts ウルトラマンエース 『ウルトラマンA』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：ウルトラマンA

●発売予定月：2020年07月

●参考価格：6050円

（C）円谷プロ





第8位：

To LOVEる-とらぶる-ダークネス モモ・ベリア・デビルーク パジャマVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：アルター

●原作名：To LOVEる -とらぶる- ダークネス

●発売予定月：2020年12月

●参考価格：15180円

（C）矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会







第9位：

Fate/Grand Order ルーラー/ジャンヌ・ダルク 完成品フィギュア

●メーカー：フレア

●原作名：Fate/Grand Order

●発売予定月：2020年11月

●参考価格：28380円

（C）TYPE-MOON / FGO PROJECT





第10位：

Fate/Grand Order マシュ・キリエライト[Summer Queens] 1/8スケール 完成品フィギュア

●メーカー：アワートレジャー

●原作名：Fate/Grand Order

●発売予定月：2020年06月下旬

●参考価格：10340円

（C）TYPE-MOON / FGO PROJECT





第11位：

キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク MIKU EXPO 2019 Taiwan ＆ Hong Kong Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

●メーカー：アルファマックス

●原作名：『VOCALOID』シリーズ

●発売予定月：2020年10月

●参考価格：20680円

（C）Art by Ordan （C）Crypton Future Media， INC.www.piapro.net





第12位：

アイドルマスター シンデレラガールズ 夢見りあむ 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：アルミナ

●原作名：THE IDOLM＠STER シンデレラガールズ

●発売予定月：2020年07月

●参考価格：17600円

（C）BANDAI NAMCO Entertainment Inc.







第13位：

B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス 金色の闇 生足バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

●メーカー：フリーイング

●原作名：To LOVEる -とらぶる- ダークネス

●発売予定月：2020年12月

●参考価格：24200円

（C）矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会





第14位：

聖闘士聖衣神話 ユニコーン邪武 〈リバイバル版〉 『聖闘士星矢』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：聖闘士星矢

●発売予定月：2020年07月

●参考価格：8250円

（C）車田正美／集英社・東映アニメーション







第15位：

Lucrea（ルクリア）ペルソナ5 ザ・ロイヤル 芳澤かすみ 完成品フィギュア

●メーカー：メガハウス

●原作名：ペルソナ5 ザ・ロイヤル

●発売予定月：2020年07月下旬

●参考価格：15180円

（C）ATLUS （C）SEGA All rights reserved.





第16位：

デスクトップアーミー アリス・ギア・アイギス シルフィーII（ガネーシャ装備）可動フィギュア

●メーカー：メガハウス

●原作名：デスクトップアーミー

●発売予定月：2020年07月下旬

●参考価格：6578円

（C）Pyramid，Inc./COLOPL，Inc. （C）MegaHouse







第17位：

ねんどろいど ヘタリア World★Stars 日本

●メーカー：オランジュ・ルージュ

●原作名：ヘタリア World☆Stars

●発売予定月：2020年07月

●参考価格：4500円

（C）日丸屋秀和／集英社



第18位：

B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス モモ・ベリア・デビルーク 生足バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

●メーカー：フリーイング

●原作名：To LOVEる -とらぶる- ダークネス

●発売予定月：2020年12月

●参考価格：24200円

（C）矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会







第19位：

フィギュアーツZERO 我妻善逸 -雷の呼吸- 『鬼滅の刃』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2020年07月

●参考価格：8250円

（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



第20位：

リ・アクション 3.75インチ・アクションフィギュア『魔界村』3パック セット1[大魔王/アーサー/ゾンビ]（再販）

●メーカー：スーパー7

●原作名：魔界村

●発売予定月：2020年02月

●参考価格：5800円

（C）CAPCOM CO.， LTD. ALL RIGHTS RESERVED.





