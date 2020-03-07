上位は『鬼滅の刃』が独占！ 『2020年2月あみあみフィギュア月間ランキング』発表!!

ホビーショップ『あみあみ』の、2020年2月のフィギュア予約ランキングが発表された。
本ランキングは、2020年2月1日から2月29日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、あみあみを運営する大網株式会社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成したもの。
早春の2月、ランキングを鮮やかに彩った人気タイトルのフィギュアとは?!
なお、紹介する製品の中には、すでに予約を終了したものも含まれる。
【ランキング：1位～20位まで】
第1位：
G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら善逸くん 完成品フィギュア
●メーカー：メガハウス
●原作名：鬼滅の刃
●発売予定月：2020年07月下旬
●参考価格：6380円
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
第2位：
Figuarts mini 竈門禰豆子 『鬼滅の刃』
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：鬼滅の刃
●発売予定月：2020年08月
●参考価格：2970円
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
第3位：
Figuarts mini 竈門炭治郎 『鬼滅の刃』
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：鬼滅の刃
●発売予定月：2020年08月
●参考価格：2970円
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
第4位：
Figuarts mini 我妻善逸 『鬼滅の刃』
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：鬼滅の刃
●発売予定月：2020年08月
●参考価格：2970円
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
第5位：
ART WORKS MONSTERS 『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』 カオス・ソルジャー 完成品フィギュア
●メーカー：メガハウス
●原作名：遊☆戯☆王デュエルモンスターズ
●発売予定月：2020年07月下旬
●参考価格：15180円
（C）高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・NAS
第6位：
フィギュアーツZERO 竈門炭治郎 -水の呼吸- 『鬼滅の刃』
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：鬼滅の刃
●発売予定月：2020年06月
●参考価格：6600円
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
第7位：
S.H.Figuarts ウルトラマンエース 『ウルトラマンA』
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：ウルトラマンA
●発売予定月：2020年07月
●参考価格：6050円
（C）円谷プロ
第8位：
To LOVEる-とらぶる-ダークネス モモ・ベリア・デビルーク パジャマVer. 1/7スケール 完成品フィギュア
●メーカー：アルター
●原作名：To LOVEる -とらぶる- ダークネス
●発売予定月：2020年12月
●参考価格：15180円
（C）矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会
第9位：
Fate/Grand Order ルーラー/ジャンヌ・ダルク 完成品フィギュア
●メーカー：フレア
●原作名：Fate/Grand Order
●発売予定月：2020年11月
●参考価格：28380円
（C）TYPE-MOON / FGO PROJECT
第10位：
Fate/Grand Order マシュ・キリエライト[Summer Queens] 1/8スケール 完成品フィギュア
●メーカー：アワートレジャー
●原作名：Fate/Grand Order
●発売予定月：2020年06月下旬
●参考価格：10340円
（C）TYPE-MOON / FGO PROJECT
第11位：
キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク MIKU EXPO 2019 Taiwan ＆ Hong Kong Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア
●メーカー：アルファマックス
●原作名：『VOCALOID』シリーズ
●発売予定月：2020年10月
●参考価格：20680円
（C）Art by Ordan （C）Crypton Future Media， INC.www.piapro.net
第12位：
アイドルマスター シンデレラガールズ 夢見りあむ 1/7スケール 完成品フィギュア
●メーカー：アルミナ
●原作名：THE IDOLM＠STER シンデレラガールズ
●発売予定月：2020年07月
●参考価格：17600円
（C）BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
第13位：
B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス 金色の闇 生足バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア
●メーカー：フリーイング
●原作名：To LOVEる -とらぶる- ダークネス
●発売予定月：2020年12月
●参考価格：24200円
（C）矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会
第14位：
聖闘士聖衣神話 ユニコーン邪武 〈リバイバル版〉 『聖闘士星矢』
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：聖闘士星矢
●発売予定月：2020年07月
●参考価格：8250円
（C）車田正美／集英社・東映アニメーション
第15位：
Lucrea（ルクリア）ペルソナ5 ザ・ロイヤル 芳澤かすみ 完成品フィギュア
●メーカー：メガハウス
●原作名：ペルソナ5 ザ・ロイヤル
●発売予定月：2020年07月下旬
●参考価格：15180円
（C）ATLUS （C）SEGA All rights reserved.
第16位：
デスクトップアーミー アリス・ギア・アイギス シルフィーII（ガネーシャ装備）可動フィギュア
●メーカー：メガハウス
●原作名：デスクトップアーミー
●発売予定月：2020年07月下旬
●参考価格：6578円
（C）Pyramid，Inc./COLOPL，Inc. （C）MegaHouse
第17位：
ねんどろいど ヘタリア World★Stars 日本
●メーカー：オランジュ・ルージュ
●原作名：ヘタリア World☆Stars
●発売予定月：2020年07月
●参考価格：4500円
（C）日丸屋秀和／集英社
第18位：
B-STYLE To LOVEる-とらぶる- ダークネス モモ・ベリア・デビルーク 生足バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア
●メーカー：フリーイング
●原作名：To LOVEる -とらぶる- ダークネス
●発売予定月：2020年12月
●参考価格：24200円
（C）矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
第19位：
フィギュアーツZERO 我妻善逸 -雷の呼吸- 『鬼滅の刃』
●メーカー：BANDAI SPIRITS
●原作名：鬼滅の刃
●発売予定月：2020年07月
●参考価格：8250円
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
第20位：
リ・アクション 3.75インチ・アクションフィギュア『魔界村』3パック セット1[大魔王/アーサー/ゾンビ]（再販）
●メーカー：スーパー7
●原作名：魔界村
●発売予定月：2020年02月
●参考価格：5800円
（C）CAPCOM CO.， LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
ホビーショップ『あみあみ』の、2020年2月のフィギュア予約ランキングが発表された。
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