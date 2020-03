3月16日(月)19:00からTBS系で音楽特番「CDTVスペシャル! 卒業ソング音楽祭2020」が生放送される。

約4時間にわたってオンエアされる「卒業ソング音楽祭」には秋山黄色、EXIT×スカイピース、AKB48、川嶋あい、関ジャニ∞、コブクロ、SHISHAMO、SPICY CHOCOLATE feat. ファンキー加藤&ベリーグッドマン、DA PUMP、NEWS、乃木坂46、ファンキー加藤、flumpool、Little Glee Monsterの14組が第1弾出演アーティストとしてラインナップされた。番組ではアーティストたちの楽曲やライブに対する思いを徹底取材し、そのこだわりや発案を反映させたスペシャルステージが用意される。打ち合わせの様子など、舞台裏の様子も紹介される予定だ。

TBS系「CDTVスペシャル! 卒業ソング音楽祭2020」

2020年3月16日(月)19:00~22:57

<出演者>

秋山黄色 / EXIT×スカイピース / AKB48 / 川嶋あい / 関ジャニ∞ / コブクロ / SHISHAMO / SPICY CHOCOLATE feat. ファンキー加藤&ベリーグッドマン / DA PUMP / NEWS / 乃木坂46 / ファンキー加藤 / flumpool / Little Glee Monster / and more