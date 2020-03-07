ブラジルサッカー連盟（CBF）は6日、3月から幕を開けるカタール・ワールドカップ南米予選の2試合に臨むブラジル代表メンバーを発表した。
メンバーにはFWネイマールやMFカゼミーロ、DFチアゴ・シウバらが順当に選ばれ、今冬にアトレティコ・パラナエンセからリヨンに移籍した22歳MFブルーノ・ギマランイスが初招集。リヴァプールのGKアリソンは負傷により外れたが、ポンチ・プレッタの22歳GKイヴァンが初招集となった。
ブラジルは27日にホームでボリビア代表と、31日にアウェイでペルー代表と対戦する。
■W杯南米予選2試合の招集メンバー24名
▼GK
エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）
ウェヴェルトン（パルメイラス）
イヴァン（ポンチ・プレッタ）
▼DF
チアゴ・シウヴァ（パリ・サンジェルマン／フランス）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
フェリペ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ダニエウ・アウヴェス（サンパウロ）
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
レナン・ロディ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
▼MF
アルトゥール（バルセロナ／スペイン）
カゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）
ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
エヴェルトン・リベイロ（フラメンゴ）
ブルーノ・ギマランイス（リヨン／フランス）
▼FW
フィリペ・コウチーニョ（バイエルン／ドイツ）
ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・C／イングランド）
リチャーリソン（エヴァートン／イングランド）
ロベルト・フィルミーノ（リヴァプール／イングランド）
ガブリエウ・バルボーザ（フラメンゴ）
ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）
エヴェルトン（グレミオ）
ブルーノ・エンリケ（フラメンゴ）