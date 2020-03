セリエAは6日、第27節と第28節の日程を発表した。

世界中で感染が拡大している新型コロナウイルス。イタリアではこれまで感染者3000人以上、死者100人以上が出ており、その影響でセリエAは試合延期などを強いられてきた。

イタリア政府は4日、4月3日までに行われるセリエAを含むスポーツイベントの試合を無観客で開催することを発表。延期が発表されていたセリエA第26節の6試合は3月8日から9日にかけて無観客で行われることが決定し、その後の第27節は13日〜15日、第28節は20日〜22日に開催されることが決まった。

■第27節

▼3月13日

ヴェローナ vs ナポリ(18:30/日本時間26:30)

ボローニャ vs ユヴェントス(20:45/日本時間28:45)

▼3月14日

SPAL vs カリアリ(15:00/日本時間23:00)

ジェノア vs パルマ(18:00/日本時間26:00)

トリノ vs ウディネーゼ(20:45/日本時間28:45)

▼3月15日

レッチェ vs ミラン(12:30/日本時間20:30)

アタランタ vs ラツィオ(15:00/日本時間23:00)

フィオレンティーナ vs ブレシア(15:00/日本時間23:00)

インテル vs サッスオーロ(18:00/日本時間26:00)

ローマ vs サンプドリア(20:45/日本時間28:45)

■第28節

▼3月20日

ラツィオ vs フィオレンティーナ(20:45/日本時間28:45)

▼3月21日

ブレシア vs ジェノア(15:00/日本時間23:00)

サンプドリア vs ボローニャ(18:00/日本時間26:00)

ユヴェントス vs レッチェ(20:45/日本時間28:45)

▼3月22日

サッスオーロ vs ヴェローナ(12:30/日本時間20:30)

カリアリ vs トリノ(15:00/日本時間23:00)

ナポリ vs SPAL(15:00/日本時間23:00)

ウディネーゼ vs アタランタ(15:00/日本時間23:00)

ミラン vs ローマ(18:00/日本時間26:00)

パルマ vs インテル(20:45/日本時間28:45)