とーやま校長から、さかた新校長・こもり新教頭へつなぐ「生徒への思い」

TOKYO FMがお送りする"ラジオの中のもうひとつの学校"「SCHOOL OF LOCK!」。3月5日(木)の放送で、4月に就任する新校長・新教頭を発表しました。現パーソナリティのとーやま校長からバトンを引き継ぐのは、お笑いコンビ・サンシャインの坂田光と、GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・小森隼。後編の記事では、アーティスト写真の撮影裏話や、とーやま校長から2人へ伝えた言葉などを紹介します。とーやま校長:今、Twitterの公式アカウントを見て、華のある2人が写っているなって思ったら……もうアー写撮ってんの?こもり新教頭:この間、2人で撮らせていただきました。とーやま校長:……は(笑)? リツイート数もすごいんだけど、どういうこと!?こもり新教頭:すごく嬉しいですね。この写真の下に、「SCHOOL OF LOCK!」の公式マークが付いているのにも、けっこうグっときています(笑)。さかた新校長:はい。俺はこの写真を今日初めて見たんです……最高ですね!とーやま校長:俺の知らない間に……ちょっとムカついてきたな。歴代で一番華があるじゃん、この2人!さかた新校長:いや、これはこもり教頭のおかげですよ。こもり新教頭:いやいや! 全然、ぜんっぜんっです!さかた新校長:僕はポーズもしっくりこなくて、ファイティングポーズしかとれなくて……。やっとほぐれたときの1枚を選んでいただいたんだな、と思うんですけど。とーやま校長:(笑)。とーやま校長:写真を見ての感想だね。歳って……聞いてないよね? 何歳?さかた新校長:僕は……17歳から数えてないですね。こもり新教頭:……ちょっと待ってください! マジで、新校長頼みますよ!!とーやま校長:(笑)。こもり新教頭:僕、けっこう緊張しているんで! 頼みますよ!さかた新校長:新教頭すみません。ちょっと1回ほぐれたかったんで(笑)。こもり新教頭:(笑)。とーやま校長:なるほどね。4月からは、こういうやり取りが見られるってことね(笑)。さかた新校長:こもり新教頭が頼れるんで(笑)。こもり新教頭:いやいやいやいや!とーやま校長:で、こもり新教頭の年齢は?こもり新教頭:今年で25歳です。とーやま校長:25! あれ? さかた校長の年齢を聞いてないよな?さかた新校長:僕は32です。とーやま校長:32歳ね! 何歳差なの?さかた新校長:僕は今年33歳になるので、8歳?こもり新教頭:8歳差ですね。とーやま校長:この若返り方もね……俺と、こないだまでいたあしざわ教頭は、ダブルで40歳という(笑)。この響きが重たすぎたから、若返りが嬉しいですよ。新校長・新教頭:ありがとうございます!とーやま校長:そんななか、水を差すようで悪いんだけど……俺はやっぱりこのアー写が気に食わないんだよ。新校長・新教頭:(笑)。とーやま校長:こもり教頭が……やっぱり華がありすぎて!こもり新教頭:いやいやいや! そんなことないです(笑)!とーやま校長:そして、さかた校長! アンタに華はないからな! 顔がパンパンじゃん! しかも、ちょっと修正が入っているでしょ!?さかた新校長:えっと……光はめちゃくちゃ当ててくれていると思います(笑)。こもり新教頭:(笑)。さかた新校長:この写真を撮るのに、あの……ちょっとパンパン過ぎるので、「痩せてください」ってなって(笑)。俺、2日で4kg痩せましたから。こもり新教頭:マジっすか!?さかた新校長:都内を走りまくりましたもん。とーやま校長:(笑)。さかた新校長:さらにサウナにも行って。で、この後に爆食いして……の、今なんですけど(笑)。とーやま校長:今日は、パンパンがちょっと戻っちゃってるんだね(笑)。こもり新教頭:(笑)。とーやま校長:ここでしか直接言葉を渡す機会がないので、私、とーやまから2人に向けて、黒板を書かせていただこうかなと思います。とーやま校長:「全ての生徒」というのは、新・こもり教頭に託したいなと思っています。「SCHOOL OF LOCK!」は15年目かな、俺は2代目校長なので10年目。そのなかで俺が感じたこと……。毎日2時間の放送があるなかで、俺が思う教頭先生は……「SCHOOL OF LOCK!」は全国のみんなが聴いています。何万人、何十万人の生徒(リスナー)がいますけど、常に"全部"を見ておいてほしいなと思うんです。"全部"って抽象的かもしれないけど、全部は全部なんですよ。2時間のなかで、目の前にいるさかた校長が生徒に向かって話したことに対して、「足りてないところは何だろう?」とか、「この後にかかるアーティスト講師の曲はどんなもので、それが10代にどう飛び込みことになるんだろう?」とか、「今ちょっと面白い雰囲気が欲しいから、なんとか注入できないかな?」とか……。番組が始まってすぐに、もう授業終わりのことを想像するとか。本当に大変だと思うんだけど、「全てのこと」を考えてくれたらうれしいなと思う。こもり新教頭:はい!とーやま校長:こもり教頭とは、年末に2人で飲みに行って……まだ教頭に決まる前だよね?こもり新教頭:前ですね。とーやま校長:そのときは、"もしかしたら教頭になるかもしれない"という段階だったんだけど。俺としては……生徒としても、「あの、GENERATIONSの小森が、教頭先生として来るの⁉」ってビックリしているヤツもたくさんといると思うんだよね。でも俺は、あのときに話をして、「この人は、本気で『SCHOOL OF LOCK!』に向き合う人なんだ」というのが伝わりまくって。実際に、今でもそうでしょ?こもり新教頭:はい。あのときの気持ちは、変わらないですね。とーやま校長:「この場所のことを、こんなに思っているの⁉」って、俺は本当に尊敬したの。だから、「絶対に大丈夫だ!」としか思っていない。なので、「全ての生徒」をよろしくお願いします。こもり新教頭:はい。頑張ります。とーやま校長:さかた校長には、「1人の生徒」のことだけを見ていてほしいと思う。あとは、たぶんこもり教頭が全部やってくれるから。さかた校長は、ここから全国38局ネット・北海道から沖縄まで、毎日2時間の授業がある。たぶん、めっちゃつらいと思う。全国のみんなに向けてしゃべることと、何より一番大きな使命である、日本の10代に全精力をかけて向き合わなければならないこと……本当に、マジでわけがわからなくなるときが来ると思うよ。他にもゲストアーティストがいたり、いろいろ考えなきゃいけないこともある。教頭先生との兼ね合いとかもあるだろうし。だから「ウワーーー!」ってなっていいと思う。俺もそうだったし。だけど、そうなったときには、今これを聴いてくれている10代の1人のやつのことだけ考えれば、間違えることはない。何か考えすぎてわからなくなったときは、生徒1人のことを考えれば間違いはない!さかた新校長:はい。とーやま校長:今の4月からの気持ちは?さかた新校長:正直なことを言うと、「これが本当に全国に流れているのか⁉」ってまだ思っています。とーやま校長と1対1で、飲みの場で言ってもらっているような感覚にもなっています(笑)。それが、今全国の10代の方に届いているっていう現実もあったうえで、「1人の生徒と、1対1で向き合えばいいんだな」と教えてもらったので、すごくスッキリしました。とーやま校長:うん。校長はマジでそれだけでいいと思うから。これは、10年やった男の戯れ言だから……新しくなっても、生徒と楽しんでもらうのが一番なので。新校長・新教頭:はい!とーやま校長:改めて2人には、「全ての生徒と 1人の生徒を」よろしくお願いします!新校長・新教頭:よろしくお願いします!!!こもり新教頭:僕ら2人が就任するということで、ビックリしている生徒も多いと思います。もしかしたら、「なんだお前らかよ!」という人がいるかもしれない。そういう意見があっても、僕たちは、みなさんと寄り添っていけるように番組を作っていきたいと本当に思っています。みなさん、4月からぜひよろしくお願いします!さかた新校長:「1人の生徒のために」……僕も(10代のころ)、1人でどうしようもない夜があったんです。そんな夜をいっしょに抱きしめて、駆け抜けるような学校にしたいと思います。ドンっとぶつかってきてください! お願いします!!