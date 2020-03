サンシャイン坂田光×GENERATIONS小森隼「SOL!」4月からの新校長・新教頭に就任！

TOKYO FMがお送りする“ラジオの中のもうひとつの学校”「SCHOOL OF LOCK!」。3月5日(木)の放送では、4月に就任する新校長・新教頭を発表しました。現パーソナリティのとーやま校長からバトンを引き継ぐのは、お笑いコンビ・サンシャインの坂田光と、GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・小森隼。前編の記事では、番組冒頭に緊張しながら“初めてのあいさつ”をおこなった様子をお届けします。とーやま校長:今日の放送2時間を予習してみたんだけど、やっぱ、やることがありすぎるな。Aqours先生は今日が最後の授業だし、11時台には、ゆず先生が久しぶりに遊びに来てくれるし、いろいろありすぎて……。俺は今日の放送の途中で、感情がわからなくなって爆発してしまう可能性がある。爆発って物理的なやつね。俺は塵となって夜空で粉々になるかもしれないんだけど、そのときはどうにか……今この場にいる俺以外の2人に、その塵たちをなんとかかき集めてもらって、海かなんかにばら撒いてほしいんだけど……。俺がしゃべっている間に、黒板を書く音が聴こえていたはずで……それは1人じゃなかったね。2人の男性が、この生放送教室で黒板を書き上げました。そして、その黒板には各々の名前が書いてあります。2020年3月5日木曜日、本日も2時間「SCHOOL OF LOCK!」の授業を始めるところなんだけど……。改めて俺は、3月末をもって……、まる10年2代目校長としてつとめさせてもらったんだけど、退任いたします。もちろん、4月からも「SCHOOL OF LOCK!」は続きます。そして、4月から就任する新しい校長先生と教頭先生、さっそく発表を……いきます!とーやま校長:と、いうことだけど……新しい校長先生、今のお気持ちはどんなものですか?新校長:…………しゃべっていいんですか!?とーやま校長:(笑)。今の書き込みは聞いていました?新校長:ちょっと…………すいません。とーやま校長:「ちょっとすいません」(笑)⁉新校長:はい、あの……察してください。とーやま校長:大丈夫です。あとからしっかり読んでください。新教頭先生も、今のお気持ちを一言お聞かせください。新教頭:かなり緊張しています。とーやま校長:俺も何度かお会いしたことあるけど、いままで見たことない表情をしているんだよな。こんな表情の人じゃなかったと思っているんだけど。じゃあ! まずは新しい教頭先生から、お書きいただいた黒板をお読みいただいてよろしいでしょうか!新教頭:「SCHOOL OF LOCK!」4代目教頭のこもりです!!!とーやま校長:これは……これはだよ(笑)。「えっ!?」ってなっている生徒(リスナー)だらけだと思うんだよね。こもり新教頭:僕も、今すごく不思議な気持ちです。とーやま校長:この声を聴いて、「あれ? しかも名前、“こもり”って言った!?」って思っている生徒はたくさんいるし、俺としても「SCHOOL OF LOCK!」で2回? 3回ぐらい?こもり新教頭:そうですね。来させていただいていますね。とーやま校長:そして、4月から「よろしくお願いします」ということで、4代目教頭先生のこもり教頭!!こもり新教頭:はじめまして。4代目のこもり教頭ですぅ……!とーやま校長:やっぱり、言い慣れていない(笑)?こもり新教頭:言い慣れていないです。自分の下の名前を言いそうになっちゃいました(笑)。とーやま校長:(笑)。あのぅ、だってあれよね? 紅白歌合戦とか出られている方よね!?(笑)。こもり新教頭:はい。昨年の「第70回NHK紅白歌合戦」に出させていただきました。とーやま校長:なんなら今日、新宿の駅でスーツ姿(の広告)をお見掛けしましたけど……あの小森さんでよろしいんですね!?こもり新教頭:はい! あの、金髪の小森です!!とーやま校長:こもり教頭! 今日は生徒と「はじめまして」の日になるので、よろしくお願いします。こもり新教頭:よろしくお願いします。とーやま校長:そして! 完全にこの生放送教室で追い込まれている男が1人! 目をバシバシしながら、細めたり開けたりパッチリしたり、左斜め上を向いたり……(笑)。新しい校長はアナタでしょ? まだ名前を言ってないから、黒板を読み上げてもらってよろしいですか?新校長:「SCHOOL OF LOCK!」3代目校長のさかたですっ!!! おねがいしますっっ!!!!とーやま校長:(笑)。さかた新校長:いやぁ……あぶね~。とーやま校長:「あぶね~」⁉さかた新校長:これが、一発目だと思ってたんで。とーやま校長:発声が、ってこと?さかた新校長:発声の一発目だと思ってたので、ノドをそれ状態にセットしていたんです。とーやま校長:「それ状態」(笑)!?さかた新校長:はい……。こもり新教頭:“素”にベクトルを合わせていた、ってことですよね?さかた新校長:そうです。そしたら、急にしゃべらなきゃいけなくなったときに……。とーやま校長:俺が聞いたからね。さかた新校長:はい……いや、「ヤバすぎる!」と思って(笑)。全員:(笑)。とーやま校長:さかた校長とも、前にここで1回会っているんだけど。さかた新校長:はい。(2019年)11月に。とーやま校長:もちろん「SCHOOL OF LOCK!」も昔から……ね?さかた新校長:はい。聴いておりました!とーやま校長:こもり教頭もそうでしょ?こもり新教頭:はい!とーやま校長:今週とかって聴いてました?こもり新教頭:聴いてました。歴代教頭が3日間出られていたのを聴かせていただいたんですけど、昨日のやしろ(元教頭)さんが来られたのを2時間聴き終わって、「マジでこの3日間聴かなきゃよかったな」って……(笑)。全員:(笑)。こもり新教頭:もう、日に日に自分の緊張感が高まっていく、そして生徒の皆さんも……コメントとか見させていただいたら、「何年かぶりに戻ってきました」、「あのころの私を思い出しています」とか……。この「SCHOOL OF LOCK!」の歴史も感じましたし、すごくドキドキと緊張感が増して、本当に「聴かなきゃよかった」しか出てこなかったです(笑)。とーやま校長:(笑)。さかた3代目校長は?さかた新校長:僕も、もちろん聴きましたよ。とーやま校長:何を思った?さかた新校長:え~っと……こもり新教頭と同じ気持ちです。全員:(笑)。さかた新校長:3日目のやしろ教頭の最後の……とーやま校長への言葉が、あれがズンってのしかかりました。とーやま校長:昨日の後半は、ほとんどしゃべれていない状態だったんだけど……あの後、やしろ教頭と朝5時くらいまで飲みに行ったの。4時間ぐらいいたんだけど、そのうちの3時間半ぐらいは、俺またずっと言葉にならずに、目からいっぱい出てきちゃった、みたいな時間が……。新校長・新教頭:ええっ!?とーやま校長:を、経ての! 本日木曜日! さかた新校長、こもり新教頭、授業をいっしょによろしくお願いします!!新校長・新教頭:お願いしますっっ!!!▶▶後編記事はコチララジオアプリ「JFN PARK」では、新校長&新教頭のいきごみメッセージを独占配信中です!★JFN PARK内「SCHOOL OF LOCK!」ページ<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/